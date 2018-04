Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f239e3c9-429b-4fad-8732-63533c68531a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször módosították az időpontot, eredetileg fél 10-et ígértek, végül majdnem este 11 óra lett belőle.","shortLead":"Többször módosították az időpontot, eredetileg fél 10-et ígértek, végül majdnem este 11 óra lett belőle.","id":"20180408_megjelentek_az_elso_hivatalos_reszeredmenyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f239e3c9-429b-4fad-8732-63533c68531a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716e8db3-eb81-4616-b0bd-68b387755315","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megjelentek_az_elso_hivatalos_reszeredmenyek","timestamp":"2018. április. 08. 22:57","title":"Megjelentek az első hivatalos eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a794f532-4e98-411a-ab10-74d4edf2ed90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bűnügyi hírek látszatra fontosabbak voltak a Tények szerkesztői számára, mint az országgyűlési választások, írta a comment.blog.hu. Az RTL Híradó kétszer 17 percnyi műsoridőt fordított a választásokra.","shortLead":"A bűnügyi hírek látszatra fontosabbak voltak a Tények szerkesztői számára, mint az országgyűlési választások, írta...","id":"20180408_A_Tenyek_mindossze_7_percet_volt_hajlando_foglalkozni_a_valasztasokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a794f532-4e98-411a-ab10-74d4edf2ed90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37c403-7d1c-480a-9362-b2bf7e676fbc","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_Tenyek_mindossze_7_percet_volt_hajlando_foglalkozni_a_valasztasokkal","timestamp":"2018. április. 08. 21:10","title":"A Tények mindössze 7 percet volt hajlandó foglalkozni a választásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat délután. A jó idő miatt tele volt a környék. Három ember meghalt és sokan megsérültek. A támadó valószínűleg egy pszichés gondokkal küszködő német férfi volt, aki a helyszínen lelőtte magát.","shortLead":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat...","id":"20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef93d37-a86f-4c20-9e28-5de9a10aa51e","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","timestamp":"2018. április. 07. 17:01","title":"Tömegbe hajtott egy kisteherautó Münsterben, egy labilis német férfi vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","shortLead":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","id":"20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100d932f-f924-4740-bd7b-ba89e8556082","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","timestamp":"2018. április. 07. 08:33","title":"Mi ez Hosszú Katinka ujján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viki sajnos itt is hiányzik.","shortLead":"Viki sajnos itt is hiányzik.","id":"20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ffa7c7-71ff-446b-8e7c-316f28a624c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce2a881-ecd7-47e9-aba8-ad4893b7729f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Szomszedok__Detti_Gabor_es_Karcsi","timestamp":"2018. április. 07. 11:06","title":"Itt az új Szomszédok – Detti, Gábor és Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]