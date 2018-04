Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","shortLead":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","id":"20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a12b262-c310-4dd6-b544-757f812adf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","timestamp":"2018. április. 06. 21:59","title":"Kövér: Kívánok a következő 28 évben is sok ilyen \"korrupt\" kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69105d2-84ca-4ddd-9766-aa6b02deb940","keywords":null,"link":"/kultura/20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","timestamp":"2018. április. 07. 23:03","title":"Így köszöntötte fel Orbán Viktor Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844","c_author":"H.A.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg benne gyöngyvirágok, és igenis árasszon némi fokhagyma szagot. Akkor vihetjük is haza a medvehagymát.","shortLead":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg...","id":"20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea53f5b3-fd15-4da6-9a08-85588ebeffbb","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","timestamp":"2018. április. 07. 09:09","title":"Tuti tavasz medvehagymával - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége.","shortLead":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik...","id":"20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f8b8f9-f602-46a2-9eb4-24a8d863e326","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","timestamp":"2018. április. 08. 07:30","title":"Figyelem, erre ügyeljünk, ha szavazni megyünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt meg. ","shortLead":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt...","id":"20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca2474-a621-4f41-8ddf-e3088a27eeca","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 10:46","title":"Választási csaláson kaptak egy fideszes delegáltat Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","shortLead":"Riasztás esetén a járőrnek 15 percen belül kell a szavazóhelyiséghez érnie.","id":"20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef55f58-7183-4a1b-873e-16c66611d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mire_keszuljon_ma_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 08. 10:59","title":"Mire készüljön ma a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]