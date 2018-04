Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja a felelősséget és meghozta ezzel kapcsolatos döntéseit.","shortLead":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja...","id":"20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a12099-2c0e-4bf7-8d74-f586d22d7986","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:18","title":"Vona Gábor nem lesz többé a Jobbik elnöke és nem veszi át mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben Kaposvár külterületén.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben Kaposvár külterületén.","id":"20180408_baleset_67_es_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380e446-e46a-4e32-9558-b9c795ece647","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180408_baleset_67_es_fout","timestamp":"2018. április. 08. 20:52","title":"Baleset történt Kaposvárnál, teljes az útzár a 67-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége körében látható.","shortLead":"A kétharmados győzelmet követően a miniszterelnök olyan képeket tett közzé Facebook-oldalán, ahol gyermekei és felesége...","id":"20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fc96e5-93f5-4de0-ad5a-63beb82735cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23830c29-3bd4-4f5c-a50a-2a0cfadf04c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csaladja_olelgette_Orbant_a_gyozelem_utan__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 11:29","title":"Családja ölelgette Orbánt a győzelem után – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni”.","shortLead":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar...","id":"20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f178e3-0b59-465e-a99e-630f815797b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","timestamp":"2018. április. 10. 09:46","title":"Rékasi Zsigmond: Ha nem fogunk össze, egyre lehetetlenebb lesz Magyarországon élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","shortLead":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","id":"20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10112d46-75f5-40ff-b954-7b8d27429df6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","timestamp":"2018. április. 10. 10:38","title":"A Hír Tv-nél is lassú agóniával számolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal marad a helyén.","shortLead":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal...","id":"20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b5c4b-495c-4867-aac3-49f7c4179953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","timestamp":"2018. április. 09. 16:47","title":"Oszkó üzeni az ellenzéknek, hogy annyi szép szakma van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","shortLead":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","id":"20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d5340-2b4d-45d6-8e4c-446f95b81553","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","timestamp":"2018. április. 10. 08:39","title":"Harminc méter mély szakadékba zuhant egy gyerekekkel teli iskolabusz Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","shortLead":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","id":"20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4718d10-1091-40f8-9f69-3cb5dcd2aa34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","timestamp":"2018. április. 09. 10:08","title":"Külföldön élő magyarokat hív haza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]