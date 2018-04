Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok esélyt azért nem lát a kizárásra, mert az EPP megosztott a kérdésben.","shortLead":"Sok esélyt azért nem lát a kizárásra, mert az EPP megosztott a kérdésben.","id":"20180411_A_Fidesz_kizarasat_fogja_kezdemenyezni_az_Europai_Neppartbol_egy_belga_EPkepviselo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527988b5-b33c-4a9e-a440-5e5ed27379d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Fidesz_kizarasat_fogja_kezdemenyezni_az_Europai_Neppartbol_egy_belga_EPkepviselo","timestamp":"2018. április. 11. 13:40","title":"A Fidesz kizárását fogja kezdeményezni az Európai Néppártból egy belga EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket tömörítő szakmai szervezetet. ","shortLead":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket...","id":"20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a99bd-4d57-482b-8111-0cfbf0714a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","timestamp":"2018. április. 10. 09:52","title":"Hogyan lehet ínyenccsomagot csinálni a kutya vacsorájából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2def3a1d-2368-4e41-b77d-ae1b7881b96b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek találgatása után úgy tűnik megszületett milyen modellel folytatódik a BMW „i”-sorozat. Jöhet a BMW i1.","shortLead":"Évek találgatása után úgy tűnik megszületett milyen modellel folytatódik a BMW „i”-sorozat. Jöhet a BMW i1.","id":"20180410_BMW_i1","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2def3a1d-2368-4e41-b77d-ae1b7881b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58a6a2-8d7d-4aeb-a0be-2aabbf32ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_BMW_i1","timestamp":"2018. április. 10. 16:21","title":"Az i1 lesz a következő elektromos BMW? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő tulajdonos, Oleg Gyeripaszka szerepelt az amerikaiak legújabb feketelistáján. \r

","shortLead":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő...","id":"20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0941b89-39bd-4690-88e0-cc39cb9c82bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","timestamp":"2018. április. 11. 14:20","title":"Padlót fogott az orosz oligarcha, akit az amerikaiak feketelistára tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","shortLead":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","id":"20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f12485-798c-4400-9930-91e2cd827863","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","timestamp":"2018. április. 11. 08:33","title":"Bekamuzta a rákot, majd bezsebelte a több tízezer dolláros adományokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","shortLead":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","id":"20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019a855d-b04c-4e34-b35f-fcdeb10b5565","keywords":null,"link":"/sport/20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","timestamp":"2018. április. 10. 16:47","title":"Tiltott szerrel bukott az olimpiai bajnok Pars Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]