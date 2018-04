Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","shortLead":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","id":"20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95652a68-3bcb-4ce2-8ddf-d7be6ba81da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","timestamp":"2018. április. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Sírjunk vagy nevessünk a kátyúban örömöt kereső horgászon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert. A hatóságok ugyanis elismerték, hibáztak, amikor nem vették el az ebet az állattartásra szemmel láthatóan alkalmatlan gazdáktól.\r

","shortLead":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert...","id":"20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd0f35-2a84-4b35-bead-6a48b4b938aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","timestamp":"2018. április. 10. 14:25","title":"Megkegyelmeznek Hannoverben a gyilkos staffordshire kutyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője bejelentette a lap megszüntetését. ","shortLead":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője...","id":"20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b836c8-e128-49b5-9b89-745f1060ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","timestamp":"2018. április. 10. 14:00","title":"\"A vérünket akarják\" – interjú a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy Leonard Cohen gyöngybetűit használhatjuk a szövegszerkesztőnkben, ha letöltjük a zenészeknek tulajdonított betűtípusokat. Mielőtt azonban hozzá látna cohenizáló kisregényéhez, töltse ki az alábbi, rövid kvízünket!","shortLead":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy...","id":"20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fa2377-8277-4c4a-9f4a-3d0ca4456838","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","timestamp":"2018. április. 10. 14:42","title":"Felismeri a legendás zenészek kézírását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért visszahívnák az Európai Parlamentből.","shortLead":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért...","id":"20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73311a8d-d749-4f8b-b445-4689767430ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","timestamp":"2018. április. 11. 17:34","title":"Visszahívná Morvait a Jobbik az EP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","id":"20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935401a-6585-4444-8af8-674d86d28237","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","timestamp":"2018. április. 10. 21:21","title":"Nem ül be a parlamentbe Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek különlegessége annak megvalósításában keresendő: ebben Mario úgy mozog, mintha csak egy zselészerű világban élne.","shortLead":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek...","id":"20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1372d0-2114-45d9-89c9-50f5a295ad4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","timestamp":"2018. április. 11. 19:03","title":"Ezzel a Super Marióval ingyen játszhat a böngészőjében, de újra kell tanulnia hozzá a fizikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]