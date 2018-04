Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","shortLead":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","id":"20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8971ac-2969-4c94-9420-00b0a727b0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","timestamp":"2018. április. 11. 11:49","title":"Molnár Gyula az MSZP-hez láncolná a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit, így ahhoz, hogy egyszer majd mindannyian egy normális országban éljünk, el kell kezdenünk beszélgetni egymással.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit...","id":"20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776bd922-22b6-4ff2-8dd8-0f2d4a235dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","timestamp":"2018. április. 12. 16:35","title":"„Most már tényleg csak valami csendes, ideológiamentes forradalom segíthetne rajtunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Kúria: a Tv2 reggeli műsora, a Mokka tényleg megsértette a választási eljárásról szóló törvényt azzal, hogy március 29. és április 4. között aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított a Fidesz-KDNP-nek, mint más jelölő szervezeteknek.","shortLead":"Helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Kúria: a Tv2 reggeli műsora, a Mokka tényleg megsértette...","id":"20180411_kuria_mokka_kormanypartiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6929d6c0-b185-4708-b846-54d722979f94","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kuria_mokka_kormanypartiak","timestamp":"2018. április. 11. 19:10","title":"Kúria: A Mokkában aránytalanul sok volt a kormánypárti megszólaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat sorolnak fel. Nem tette meg.\r

\r

","shortLead":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat...","id":"20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5ff24-6b1b-483d-8cdf-e4d13e9838b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","timestamp":"2018. április. 12. 11:52","title":"A telefonlecsapásában Ungár Péter már Orbánt idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","shortLead":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","id":"20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45983404-0e13-4b7b-9016-540fb441d23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","timestamp":"2018. április. 12. 16:54","title":"Egy nap után már hiába keresi a POKET automatát a Madách téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]