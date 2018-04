Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat sorolnak fel. Nem tette meg.\r

\r

","shortLead":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat...","id":"20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5ff24-6b1b-483d-8cdf-e4d13e9838b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","timestamp":"2018. április. 12. 11:52","title":"A telefonlecsapásában Ungár Péter már Orbánt idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey ellen vádat emelhessenek. ","shortLead":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey...","id":"20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b243b-218a-4c64-8a24-223b04e6ed54","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:13","title":"Vádat emelhetnek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási győzelemhez gratuláló levelei Orbán Viktor hivatalába.","shortLead":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási...","id":"20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534a6c-fe1b-468a-bb5c-fee1acd13cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","timestamp":"2018. április. 12. 10:21","title":"Tovább gyűlnek a gratulációk, már a Seychelles-szigetek államfője is írt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","shortLead":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","id":"20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3216d324-5fdb-4386-a6aa-e3eaf116692f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","timestamp":"2018. április. 12. 20:33","title":"Mészáros Lőrinc három hónap alatt 140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86f221b-63e7-45a6-81b3-94b66e5e8007","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","timestamp":"2018. április. 12. 12:23","title":"Ön Soros-zsoldos? Így segíthet a kormánypárti sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoznak Semjén Zsolt svédországi vadászata ügyében, méghozzá lopás gyanújával – tudta meg a 444.","shortLead":"Nyomoznak Semjén Zsolt svédországi vadászata ügyében, méghozzá lopás gyanújával – tudta meg a 444.","id":"20180413_Semjen_vadaszata_lopas_gyanujaval_vizsgalodik_a_sved_ugyeszseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f202e102-d646-4a1d-9737-b697593099d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Semjen_vadaszata_lopas_gyanujaval_vizsgalodik_a_sved_ugyeszseg","timestamp":"2018. április. 13. 17:27","title":"Semjén vadászata: lopás gyanújával vizsgálódik a svéd ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","shortLead":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","id":"20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44896bb-af73-4951-a0a0-de43fd69ebd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","timestamp":"2018. április. 12. 11:45","title":"Az egri rektor tiltotta ki a sajtót a Magyar Nemzet-emlékülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és az óév bűnei lemosásának jelképeként. Az viszont nincs \"szabályozva\", hogy a vizet ebben az esetben milyen módon fröcskölhetik a másikra az ünneplők, úgyhogy ismét előkerültek a vízipisztolyok és a vízibombák is, egy pont után pedig az elefántok is beszálltak az ünneplésbe. ","shortLead":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és...","id":"20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3bc1f-724d-4911-a984-546016e2c0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","timestamp":"2018. április. 13. 15:37","title":"Fotók: Thaiföldön gigászi vízipisztolycsatával ünnepelték meg az újévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]