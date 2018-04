Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását az OBT-tagságról. Meglévő vezetői és bírói feladataikra, családi okra hivatkoztak. ","shortLead":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását...","id":"20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65095be8-e24a-40a2-9dbc-1a2d5099f72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","timestamp":"2018. április. 19. 10:33","title":"Többen lemondtak az Országos Bírói Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a","c_author":"Szegő Péter","category":"kultura","description":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását.","shortLead":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni...","id":"20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6b5db-5ccb-41b0-b4e9-142c5915c7b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","timestamp":"2018. április. 19. 18:00","title":"„Nem az életünket, hanem a méltóságunkat akarjuk megmenteni” – 75 éves a varsói gettófelkelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"Hercsel Adél","category":"itthon","description":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","shortLead":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","id":"20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6cbdac-18c9-476e-a331-71d2978bd449","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","timestamp":"2018. április. 18. 14:40","title":"10 tuti tipp választási depresszió ellen, avagy így éld túl a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

\r

","shortLead":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért...","id":"20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e66955-ee15-4454-8ec0-f003976cf83f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. április. 19. 13:39","title":"Az EU-s civil szervezetek támogatását javasolja az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A chilei férfi 121 éves volt.","shortLead":"A chilei férfi 121 éves volt.","id":"20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32d939e-a550-4c71-8f64-4fc8b5de7c0f","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","timestamp":"2018. április. 19. 15:15","title":"Meghalt a világ legöregebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is kevesebb a versenyszférában, ahol pedig jóval nagyobb a kiszolgáltatottság. Az utóbbi két év béremelései például sok helyen elolvadtak, ezzel sem a kormány, sem az érdekvédők nem kezdenek semmit.","shortLead":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is...","id":"20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9524241-eab7-4d59-ac7f-7b364e317ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","timestamp":"2018. április. 18. 14:00","title":"Ami a kampányból kimaradt: kiszolgáltatott dolgozók, szétforgácsolt érdekvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]