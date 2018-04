Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed3687-6be0-49ed-afe6-3d8717128a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Tovább gyengül a kereskedők iránti bizalom.","shortLead":"Tovább gyengül a kereskedők iránti bizalom.","id":"20180423_Fogalmuk_sincs_a_magyar_vasarloknak_a_jogaikrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ed3687-6be0-49ed-afe6-3d8717128a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21a7a00-9f7d-4cad-b1ea-a4b7efd53d0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Fogalmuk_sincs_a_magyar_vasarloknak_a_jogaikrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:59","title":"Fogalmuk sincs a magyar vásárlóknak a jogaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","shortLead":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","id":"20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c12347-5ad4-45ca-9ba9-cc28f785ec3c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","timestamp":"2018. április. 23. 16:09","title":"A Buckingham-palota előtt is bejelentették az örömhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","shortLead":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","id":"20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44cd0f-a42d-4907-a1a0-aecc94ad495b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","timestamp":"2018. április. 23. 14:51","title":"Összesett és meghalt a londoni maratonon induló sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","shortLead":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","id":"20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ec74-083f-443f-aa46-2fa5d16f5f9b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","timestamp":"2018. április. 23. 06:45","title":"Marad a meleg idő, de megérkeznek a viharok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul egy kollégájuk is szerepel. Az ELTE után így ez a jogi kar is kiállt a listázás és a gyűlöletkeltés minden formája ellen.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul...","id":"20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c61989-10e5-4ba5-ab82-3ffa70edb837","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","timestamp":"2018. április. 23. 13:07","title":"Kiáll a Figyelő listájára felkerült tanáráért a pécsi jogi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65b91e2-01e6-42c3-8cda-08e32ee883c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő délután óta hallgatnak a hangszórók. ","shortLead":"Hétfő délután óta hallgatnak a hangszórók. ","id":"20180424_Lealltak_a_propagandat_harsogo_hangszorok_az_eszakkoreai_hataron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65b91e2-01e6-42c3-8cda-08e32ee883c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c778782-961e-4d54-b6cd-7e13db7c4d49","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Lealltak_a_propagandat_harsogo_hangszorok_az_eszakkoreai_hataron","timestamp":"2018. április. 24. 12:46","title":"Leálltak a propagandát harsogó hangszórók az észak-koreai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]