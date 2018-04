Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés nő jut szerephez a hamarosan megalakuló Orbán-kormányban. ","shortLead":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés...","id":"20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a954c-d9c7-486a-8805-89ea2e658c81","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","timestamp":"2018. április. 27. 06:15","title":"Az új Orbán-kormány is a férfiuralomról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát, a Jobbik és az LMP pedig történetének legjobb eredményét érte el a mögöttünk hagyott választások során. Török szerint a stratégiai szavazás egyértelműen 2018 komoly újdonsága. \r

","shortLead":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát...","id":"20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d804bcef-6e94-48ef-a3e9-db9c0b871f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","timestamp":"2018. április. 25. 20:59","title":"Török Gábor kielemezte a választásokat és mondott pár meglepő dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","id":"20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60809385-a035-4819-896a-6dd07b3a6e36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","timestamp":"2018. április. 26. 22:56","title":"Baleset történt, félpályás útzár van a 2-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347fc715-17f7-477a-bfc6-9505f8243aff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mennyire stresszes a munkája? ","shortLead":"Mennyire stresszes a munkája? ","id":"20180426_Buddha_vagy_hullamlovas_Tesztelje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347fc715-17f7-477a-bfc6-9505f8243aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7189e6c6-b64a-4b11-9927-0a0254802fa6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180426_Buddha_vagy_hullamlovas_Tesztelje","timestamp":"2018. április. 26. 12:15","title":"Buddha vagy hullámlovas? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott azért kisebb lesz a változás.","shortLead":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott...","id":"20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd5995-ff46-4f4b-b8f5-2810d45eca22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2018. április. 27. 07:02","title":"A Gmail megújítása után a Chrome-hoz is hozzányúl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben régiónkban a megkérdezettek alig fele nyilatkozott hasonlóan – derül ki a Globális Visszaélési Felmérésből.","shortLead":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben...","id":"20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8845d148-b7e9-43dd-959b-3334ae9074c1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","timestamp":"2018. április. 26. 11:19","title":"Kétharmad: nem javul a korrupciós arány az üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most a Telenoron a sor: a 19 forintos percdíj mellett a korábbinál több mobilinternetet kínálnak.","shortLead":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most...","id":"20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afd3289-a8df-4988-9040-e7ba7d24a787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 26. 09:03","title":"Új tarifákat vezetett be a Telenor: 19 forintos percdíj, több mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]