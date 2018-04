Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.","shortLead":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","shortLead":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","id":"20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134139e-810c-44a5-8c69-bc1ba6ab1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","timestamp":"2018. április. 26. 19:42","title":"A szenátus is megszavazta Mike Pompeo jelölését a külügyminiszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b52488-8c7e-499f-993b-96540124af8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idejekorán előállt az ötlettel, az EP-választás jövő májusban lesz.","shortLead":"Idejekorán előállt az ötlettel, az EP-választás jövő májusban lesz.","id":"20180425_Fodor_kozos_ellenzeki_listat_akar_az_EP_valasztasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b52488-8c7e-499f-993b-96540124af8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9f677d-dd03-40f4-b84c-8cf9ac69deb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Fodor_kozos_ellenzeki_listat_akar_az_EP_valasztasra","timestamp":"2018. április. 25. 17:40","title":"Fodor pártja közös ellenzéki listát akar az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36872492-7fef-4e93-8327-107302d1fe07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség kiadta Tejútrendszerünk eddigi legnagyobb 3D-s térképét, több mint 1,7 milliárd csillag kapott benne helyet.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség kiadta Tejútrendszerünk eddigi legnagyobb 3D-s térképét, több mint 1,7 milliárd csillag kapott...","id":"20180425_esa_kiadta_a_tejutrendszer_eddigi_legreszletesebb_terkepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36872492-7fef-4e93-8327-107302d1fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbdc4f2-6c05-4633-a0b9-8e27c6bb0404","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_esa_kiadta_a_tejutrendszer_eddigi_legreszletesebb_terkepet","timestamp":"2018. április. 25. 17:01","title":"Több mint 1,5 milliárd csillag: megjelent az eddigi legnagyobb 3D-térkép a Tejútrendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 45 nemi erőszakkal és száznál is több betöréssel gyanúsított férfi korábban rendőrként dolgozott, a bűncselekményeket tíz kaliforniai megyében követte el 1970 és 1980 között. ","shortLead":"A 45 nemi erőszakkal és száznál is több betöréssel gyanúsított férfi korábban rendőrként dolgozott, a bűncselekményeket...","id":"20180427_Csaladfakutato_oldalak_segitettek_elkapni_Amerika_egyik_leghirhedtebb_sorozatgyilkosat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9905e88-1cc1-4545-b807-15d600aaf162","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Csaladfakutato_oldalak_segitettek_elkapni_Amerika_egyik_leghirhedtebb_sorozatgyilkosat","timestamp":"2018. április. 27. 13:12","title":"Családfakutató oldalak segítettek elkapni Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","shortLead":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","id":"20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bab1c2-f9da-4544-b46e-8fd3226091c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","timestamp":"2018. április. 26. 20:22","title":"Videó is van a tévéjét a Hollán Ernő utcára hajító férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sérvet kapott a férfi.","shortLead":"Sérvet kapott a férfi.","id":"20180425_Osszevesztek_rajta_hol_legyen_a_kanape_vegul_a_mentosok_rendeztek_at_a_szobat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d37f24-3e27-41fa-87bd-0c6753d806d9","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Osszevesztek_rajta_hol_legyen_a_kanape_vegul_a_mentosok_rendeztek_at_a_szobat","timestamp":"2018. április. 25. 16:05","title":"Összevesztek rajta, hol legyen a kanapé, végül a mentősök rendezték át a szobát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","id":"20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60809385-a035-4819-896a-6dd07b3a6e36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","timestamp":"2018. április. 26. 22:56","title":"Baleset történt, félpályás útzár van a 2-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]