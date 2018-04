Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c334a7-0d7d-424b-9d13-094b61e71747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. 