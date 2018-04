Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","shortLead":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","id":"20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b0c40-4f3f-4460-8104-7a19f0d1acb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","timestamp":"2018. április. 29. 10:21","title":"Videó: Mit tenne, ha egy ilyen több méteres kacsa jönne szembe az úton?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken - derül ki a kereskedelmi bankok MTI kérdéseire adott válaszaiból. ","shortLead":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány...","id":"20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c06769-6cf6-4d13-ac55-ff37b3c94ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. április. 30. 10:21","title":"Viszik a csokot, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat kormánykatona, illetve iráni fegyveres vesztette életét. Egyelőre nem tudni, kik lőtték ki a rakétákat, korábban a nyugati hatalmak, illetve az izraeli légierő gépei lőtték a közel-keleti országot.

","shortLead":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat...","id":"20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57826119-e8f8-4a1f-bd89-f5bd6e6aed85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","timestamp":"2018. április. 30. 14:07","title":"Több tucat kormánykatona halt meg a Szíria elleni új légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d","c_author":"","category":"kultura","description":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg, szívelégtelenség következtében.","shortLead":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg...","id":"20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3afa44-6b83-439f-af2b-bf02ce5a2944","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","timestamp":"2018. április. 29. 11:30","title":"Meghalt a 80 nap alatt a Föld körül és a Logan futása rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","shortLead":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","id":"20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba9cf58-cffe-4009-9e6c-b6cd5b02fe0b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","timestamp":"2018. április. 30. 08:09","title":"Jégesővel zárul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]