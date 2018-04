Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy thaiföldi konferencián két magyar delegáció is kint volt, hogy bejelentsék: jövőre Budapesten lesz a nemzetközi sportszervezetek éves közgyűlése, csakhogy Orbán nem bólintott rá. Így mind a 15 ember munkája végezetlenül jött haza.","shortLead":"Egy thaiföldi konferencián két magyar delegáció is kint volt, hogy bejelentsék: jövőre Budapesten lesz a nemzetközi...","id":"20180428_Van_az_a_sportrendezveny_ami_meg_Orbannak_sem_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d407eda-a489-4ae5-83db-37e94088b5f7","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Van_az_a_sportrendezveny_ami_meg_Orbannak_sem_kell","timestamp":"2018. április. 28. 15:00","title":"Van az a sportrendezvény, ami még Orbánnak sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új kormányzati struktúrában sem lesz sem önálló egészségügyi, sem önálló oktatási minisztérium. Egyelőre azt sem tudni, lesz-e önálló oktatási államtitkárság, és ha igen, ki vezeti majd.","shortLead":"Az új kormányzati struktúrában sem lesz sem önálló egészségügyi, sem önálló oktatási minisztérium. Egyelőre azt sem...","id":"20180428_rogan_az_uj_miniszterek_garantaljak_hogy_eleg_figyelem_jut_az_oktatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae786c8-a1db-4186-8d42-27e5d2865440","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_rogan_az_uj_miniszterek_garantaljak_hogy_eleg_figyelem_jut_az_oktatasra","timestamp":"2018. április. 28. 19:36","title":"Rogán: Az új miniszterek garantálják, hogy elég figyelem jut az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon olyan lépéseket kell tennie, amelyek visszafordíthatatlanok és be is tartja azokat. Trump elnök is jelezte korábban: nem hagyják, hogy a kommunista ország játszadozzon velük. ","shortLead":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon...","id":"20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693079be-e0c5-4158-bf85-32ab406af6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","timestamp":"2018. április. 29. 20:26","title":"Pompeo: Az amerikaiak új tárgyalási módszerekkel egyezkednek majd Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","shortLead":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","id":"20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008351bf-1f05-4427-87c9-12cda9ad55e8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","timestamp":"2018. április. 28. 11:19","title":"Készüljön fel, újabb brit turistaroham jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","shortLead":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","id":"20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098ca5d3-e40e-4c9a-a079-8cc1450f1fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","timestamp":"2018. április. 28. 10:16","title":"Őrült látvány, ahogy a Nürburgringen driftel a Ford F-150 Raptor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]