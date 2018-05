Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar rendőrséget azonban senki nem kereste az ügyben.","shortLead":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar...","id":"20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d158a-bb2c-4e3e-a38c-628a1206cc24","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","timestamp":"2018. május. 01. 09:45","title":"Eltűnt olasz férfit keresnek, aki állítólag utoljára Budapesten szállt le egy buszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón összehasonlíthatja, milyen volt a település a katasztrófa előtt, közvetlenül utána, és most, hogy a törmelékek 50 százalékát eltávolították.","shortLead":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón...","id":"20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33a37ff-62a5-407f-a9ec-f3b5b6335f69","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","timestamp":"2018. április. 30. 16:50","title":"Drónvideó: Így néz ki most a földrengés sújtotta olasz Amatrice","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyorsétterem-hálózat negyedéves forgalma és profitja a vártnál is nagyobb volt.\r

\r

","shortLead":"A gyorsétterem-hálózat negyedéves forgalma és profitja a vártnál is nagyobb volt.\r

\r

","id":"20180430_Nem_is_gondolta_a_McDonalds_hogy_ennyit_fog_keresni_rajtunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97f0b85-99db-46be-84fc-1dffdfbf6770","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Nem_is_gondolta_a_McDonalds_hogy_ennyit_fog_keresni_rajtunk","timestamp":"2018. április. 30. 17:29","title":"Nem is gondolta a McDonald's, hogy ennyit fog keresni rajtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","shortLead":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","id":"20180430_21_fokos_az_Adria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bb991-f112-4a70-93ce-6c2ae3b442a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_21_fokos_az_Adria","timestamp":"2018. április. 30. 11:02","title":"21 fokos az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712ca27e-1cce-4e97-83fa-fdcd04193c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos felhasználók számára már elérhetővé tette Office 2019 programcsomagjának kiadás előtti verzióját a Microsoft. ","shortLead":"Bizonyos felhasználók számára már elérhetővé tette Office 2019 programcsomagjának kiadás előtti verzióját a Microsoft. ","id":"20180430_microsoft_office_2019_preview_letoltes_pc_uzleti_felhasznalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712ca27e-1cce-4e97-83fa-fdcd04193c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0afc65-0c29-4a65-8ec4-7a3ca7412817","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_microsoft_office_2019_preview_letoltes_pc_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 30. 09:03","title":"Itt az új Office 2019, és lehet, hogy már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]