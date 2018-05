Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","shortLead":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","id":"20180430_Klein_David_sisapangma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09178722-fab3-49c2-988b-56534de52e90","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Klein_David_sisapangma","timestamp":"2018. április. 30. 14:49","title":"Klein Dávid megúszta, de társa alatt beszakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban semmi garancia nincs, hogy a tervek meg is valósulnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban...","id":"201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd1094-8412-4539-be1d-ccdd7bed037d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","timestamp":"2018. április. 30. 09:37","title":"Jobb, ha nem esünk eksztázisba a kisföldalatti-hosszabbítás hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb amerikai szolgáltató lesznek.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb...","id":"20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e943cc6-c9ee-48c5-8b78-4f845da15926","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","timestamp":"2018. április. 30. 13:55","title":"Egyesül a T-Mobile amerikai vetélytársával, a Sprinttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben hunyt el.","shortLead":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben...","id":"20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42de70f7-803b-405e-bb8d-28720f32405b","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","timestamp":"2018. április. 30. 14:30","title":"Meghalt az Újpest 17 éves focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány elkezdett illegális bevándorlóvá minősíteni 50-60 évvel ezelőtt érkezett, vagy brit földön született polgárokat. Amber Rudd belügyminiszter tudott a \"kitoloncolási célszámokról\", de azt állította, nem tud róla.","shortLead":"A brit kormány elkezdett illegális bevándorlóvá minősíteni 50-60 évvel ezelőtt érkezett, vagy brit földön született...","id":"20180430_Belebukott_a_kitoloncolasi_botranyba_a_brit_belugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f44e3-a827-4ed0-aa09-25b3a08dfff2","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Belebukott_a_kitoloncolasi_botranyba_a_brit_belugyminiszter","timestamp":"2018. április. 30. 07:53","title":"Belebukott a kitoloncolási botrányba a brit belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón összehasonlíthatja, milyen volt a település a katasztrófa előtt, közvetlenül utána, és most, hogy a törmelékek 50 százalékát eltávolították.","shortLead":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón...","id":"20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33a37ff-62a5-407f-a9ec-f3b5b6335f69","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","timestamp":"2018. április. 30. 16:50","title":"Drónvideó: Így néz ki most a földrengés sújtotta olasz Amatrice","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]