[{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","shortLead":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","id":"20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f58625-ed5e-43c5-85d3-d50bd1f37f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 15:23","title":"A Tesla másolta a villanykamionját? 2 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43d67b5-d4ca-41b1-bf8f-24ac449b5fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadékmentes idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadékmentes idő várható az Országos Meteorológiai...","id":"20180503_folytatodik_a_nyar_a_tavaszban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b43d67b5-d4ca-41b1-bf8f-24ac449b5fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e540ac9-f36e-45eb-8413-2d6983ce4405","keywords":null,"link":"/idojaras/20180503_folytatodik_a_nyar_a_tavaszban","timestamp":"2018. május. 03. 05:05","title":"Folytatódik a nyár a tavaszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is több egyszerű módszert javasol, hogy életünket az ösztönök helyett mi magunk irányítsuk.","shortLead":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is...","id":"20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d108946-b525-4ee8-8e89-e4ac94d8de96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","timestamp":"2018. május. 03. 12:15","title":"Most élj! – mondják, de hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután az utastérben betört az egyik ablak.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután...","id":"20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991cc4a-4538-4c7e-8256-28601dfa8dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","timestamp":"2018. május. 02. 20:55","title":"10 000 méter magasan volt a repülőgép, amikor egyszer csak betört az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","shortLead":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","id":"20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafd2b8f-f648-4ded-a887-266d9a01a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","timestamp":"2018. május. 03. 14:21","title":"Mobilozott a kamionsofőr, amikor elütötte a motorost – mégis nevetséges bírsággal úszta meg a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői jogosultak.","shortLead":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői...","id":"20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436b2294-0499-4104-b6d1-df9f2d981543","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","timestamp":"2018. május. 03. 16:20","title":"Egy magyar is bekerült a világ legjobb McDonald's étteremvezetői közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","id":"20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d5213-95d8-4732-8abb-6b192c7b6a64","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"TGM: A bolond Kásler és a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]