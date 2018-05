Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmat.

A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmat. 2018. május. 03. 12:30 Nem kerül házi őrizetbe Gyárfás Tamás Az új, 24 oldalas újságot készítő csapat a Nemzet egykori munkatársaiból áll majd, de külsősökkel is számolnak. Magyar Hang néven és hetilapként folytatja a korábban tartós finanszírozási problémák miatt megszűntetett Magyar Nemzet. Az új, 24 oldalas újságot készítő csapat a Nemzet egykori munkatársaiból áll majd, de külsősökkel is számolnak. 2018. május. 03. 14:37 Új néven, hetilapként megy tovább a bezárt Magyar Nemzet Remek jellemzőkkel érkezett a piacra a Huawei P20 Pro, sőt triplakamerájával tulajdonképpen egyedülálló a piacon. De vajon hogyan szerepel, amikor a tartósságát vizsgálják? Következzék a szokásos tortúra teszt, a karcolás, az égetés és a hajlítás. Remek jellemzőkkel érkezett a piacra a Huawei P20 Pro, sőt triplakamerájával tulajdonképpen egyedülálló a piacon. De vajon hogyan szerepel, amikor a tartósságát vizsgálják? Következzék a szokásos tortúra teszt, a karcolás, az égetés és a hajlítás. 2018. május. 04. 19:00 Az rendben van, hogy fantasztikusan fotóz, de hogyan bírja a gyűrődést a Huawei csodatelefonja? Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek. 2018. május. 04. 07:17 Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül Ming-Chi Kuót a világ legjobb Apple-elemzőjeként emlegetik, azonban a jövőben már nem hallhatunk tőle tippeket az almás cég terveiről. 2018. május. 04. 13:00 Kevesebb lesz a megbízható jóslat: elfordul az Apple-től a legjobb elemző A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt. 2018. május. 03. 15:35 Az államtitkár elmagyarázta: az MSZP-s kormányok miatt halnak korán a magyarok Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. 2018. május. 03. 21:46 Kidobták Cosbyt és Polanskit az amerikai filmakadémiáról A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is csatoltak, amin baszk és spanyol nyelven is felolvasták a nyilatkozatukat. 2018. május. 03. 15:46 Hivatalos: bejelentették az ETA terrorszervezet megszűnését