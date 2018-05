Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"080d1da1-fc40-4940-98ec-3ac0687866ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs parlamenti államtitkár lesz, Tuzson Bence a területi közigazgatást felügyeli, Fürjes Balázs pedig Budapestért és az agglomerációért fog felelni – néhány részlet arról, hogyan fog kinézni a Miniszterelnökség a jövőben.","shortLead":"Orbán Balázs parlamenti államtitkár lesz, Tuzson Bence a területi közigazgatást felügyeli, Fürjes Balázs pedig...","id":"20180505_Gulyas_Gergely_Marad_a_Kormanyinfo_Rogan_felel_a_turizmusert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080d1da1-fc40-4940-98ec-3ac0687866ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5d16ee-0079-4fe1-93b6-5729e85aa6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Gulyas_Gergely_Marad_a_Kormanyinfo_Rogan_felel_a_turizmusert","timestamp":"2018. május. 05. 21:31","title":"Gulyás Gergely: Marad a Kormányinfó, Rogán felel a turizmusért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie, állítólag megalázó dolgot vágott a fejéhez.","shortLead":"Az amerikai Dave Salo a londoni olimpiára készítette fel a magyar úszót, és amikor esélyesként nem sikerült győznie...","id":"20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52a591-ee40-460e-a9de-daf5ac4aab1a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_bocsanatot_kert_hosszu_katinkatol_volt_amerikai_edzoje","timestamp":"2018. május. 04. 12:56","title":"Bocsánatot kért Hosszú Katinkától volt amerikai edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös bolygó felé repítünk. Íme a videó a fellövés pillanatairól.","shortLead":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös...","id":"20180505_nasa_mars_insight_szonda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c08086-a28e-4ea4-8eab-9e5edbd1beb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_nasa_mars_insight_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Már úton van a Marsra az új szonda, de beletelik pár hónapba, mire odaér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai férfinak finoman szólva is jó napja volt.","shortLead":"A kanadai férfinak finoman szólva is jó napja volt.","id":"20180504_A_szuletesnapjan_ment_nyugdijba_es_rogton_nyert_a_lotton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26345e48-4ae1-441b-b0cf-28d2650b36cf","keywords":null,"link":"/elet/20180504_A_szuletesnapjan_ment_nyugdijba_es_rogton_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. május. 04. 09:07","title":"A születésnapján ment nyugdíjba, és rögtön nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9906c97a-0620-448b-897e-af2a2647153b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuót a világ legjobb Apple-elemzőjeként emlegetik, azonban a jövőben már nem hallhatunk tőle tippeket az almás cég terveiről.","shortLead":"Ming-Chi Kuót a világ legjobb Apple-elemzőjeként emlegetik, azonban a jövőben már nem hallhatunk tőle tippeket az almás...","id":"20180504_tavozik_a_kgi_securitiestol_ming_chi_kuo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9906c97a-0620-448b-897e-af2a2647153b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2e45be-11ea-4c5a-929f-8d5806f5c287","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_tavozik_a_kgi_securitiestol_ming_chi_kuo","timestamp":"2018. május. 04. 13:00","title":"Kevesebb lesz a megbízható jóslat: elfordul az Apple-től a legjobb elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében. ","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc73e7c-63d5-4183-97ca-baad89321f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","timestamp":"2018. május. 05. 07:30","title":"A magyar kormány amerikai és osztrák energetikai óriásokat készül csőbe húzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. ","shortLead":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt...","id":"20180505_kozert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4982b60-222b-41c7-ac5d-d251f1c59492","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_kozert","timestamp":"2018. május. 05. 10:12","title":"Az egyik leggyakrabban használt szavunk, pedig csak 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]