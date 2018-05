Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt remélik, hogy az adatokból a bolygó geológiai szerkezetéről tudhatnak meg többet.","shortLead":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt...","id":"20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dafe2cb-a041-4d2f-8652-2c9475f640ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 15:00","title":"Marsrengéseket vizsgál a vörös bolygóra kilőtt szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","shortLead":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","id":"20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171bdc-c8c0-46b2-9c42-c7457d5a291f","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","timestamp":"2018. május. 05. 11:04","title":"Elindult a Philadelphia-Budapest repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","shortLead":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","id":"20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f67bf1-e207-42a1-b82a-d7b6d4872faa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Vízilabdázók kisbusza ütközött kamionnal, egy forgalomirányító életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23-29 fok várható, erős széllel. ","shortLead":"23-29 fok várható, erős széllel. ","id":"20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d056106b-ac64-444e-8266-e1231896061e","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","timestamp":"2018. május. 06. 08:10","title":"A széllel elviselhetőbb lesz a meleg ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

