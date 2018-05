Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","id":"20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5ba0f-97ed-40a8-84a1-08cbaa536044","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Záporok enyhítenek a melegen hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","shortLead":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","id":"20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af5265e-05d6-4c1b-a45c-4a522ef8eeec","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","timestamp":"2018. május. 06. 15:46","title":"Csak kísérettel távozhattak a DVTK játékosai a tegnapi meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","shortLead":"A kamaszkor során átépíti magát az agy, de megéri kivárni, míg újra beszámítható lesz.","id":"20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3ed70-545b-411d-9d88-6bee4075c184","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Felejtse_el_a_hormonokat_az_agyuk_orjiti_meg_a_kamaszokat","timestamp":"2018. május. 04. 20:00","title":"Felejtse el a hormonokat, az agyuk őrjíti meg a kamaszokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte meg a WestLicht az osztrák fővárosban. A cég társtulajdonosának, Peter Coelnnek váratlan megbetegedésekor kiderült: a szorgalmas beosztottak főnökük nélkül nem tudták befejezni a két tételsor összeállítását. Nagy segítséget jelentett a lábadozó cégvezetőnek, hogy az Egyesült Államok-beli milliárdos formatervező, James Jannard átadta gyűjteményének mintegy tucatnyi, de korántsem tucat-darabját, amelyek a fényképezőgép-árverés meghatározó részévé váltak, és a leütések között új világcsúcsot is hoztak.","shortLead":"Az eredetileg 2017 novemberére meghirdetett fotó- és régifényképezőgép-aukcióját 2018. március 9-én és 10-én rendezte...","id":"20180505_Vilagrekord_Leica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf27f3fb-ae92-4b66-9a85-10354c78b27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2c69fe-15ff-46c4-97aa-80e46ead1f86","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Vilagrekord_Leica","timestamp":"2018. május. 05. 12:09","title":"Világrekord Leica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0","c_author":"Béndek Péter","category":"kultura","description":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor” című könyvről és szerzőjéről Béndek Péter filozófus írt egyedi hangvételű kritikát. ","shortLead":"A Könyvfesztiválra jelent meg a HVG munkatársának, Hont Andrásnak a gyűjteményes kötete. A „Senkiföldjén harmadszor”...","id":"20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4df71f-9dbb-4a82-a370-d0a8d320cff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc87d-dead-46cd-8140-e77484dcf834","keywords":null,"link":"/kultura/20180505_helyzet_amelybe_simulunk_bendek_hont_konyv","timestamp":"2018. május. 05. 10:53","title":"A helyzet, amelybe simulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Jack Ma, a kínai Alibaba alapító atyja díszdoktor lett Tel Avivban. Ebből az alkalomból Kína leggazdagabb embere találkozott izraeli diákokkal, akik elsősorban arra voltak kíváncsiak, mit hoz a jövő? Milyen diplomát szerezzenek? Nem omlik-e össze a munkaerőpiac a mesterséges intelligencia miatt?","shortLead":"Jack Ma, a kínai Alibaba alapító atyja díszdoktor lett Tel Avivban. Ebből az alkalomból Kína leggazdagabb embere...","id":"20180505_Jack_Ma_Nem_nezem_meg_a_jelentkezok_diplomajat_ilyen_alapon_magamat_is_kirughatnam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d81ad-47cb-4c7b-a5ba-79425fa51ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Jack_Ma_Nem_nezem_meg_a_jelentkezok_diplomajat_ilyen_alapon_magamat_is_kirughatnam","timestamp":"2018. május. 05. 06:50","title":"Jack Ma: Nem nézem meg a jelentkezők diplomáját, ilyen alapon magamat is kirúghatnám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt kicsatolta a biztonsági övet éppen egy baleset előtt.","shortLead":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt...","id":"20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955e227-f19c-421a-b378-6ba0272df324","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Lányuk halála után texasi szülők a biztonsági öv használatáért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]