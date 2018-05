Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","shortLead":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","id":"20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c438cd-84db-4010-aef8-1d93a4f92e63","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","timestamp":"2018. május. 06. 09:47","title":"Egyre több diák már csak biztonsági tartalékként jelentkezik magyar egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. ","shortLead":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni 2019 végéig, de a kormány és az MNB szerint nincs mitől félni.","shortLead":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni...","id":"20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08519f4-8ef4-436e-94c3-ff9affa483bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","timestamp":"2018. május. 05. 10:11","title":"Negyvenezer képzett dolgozó hiányzik a magyar építőiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","shortLead":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","id":"20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f551ec-39d2-42d0-82b3-80ff1c828c09","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","timestamp":"2018. május. 06. 20:15","title":"Szabó T. Anna: „Úgy éreztem, nem leszek azonos magammal, ha nem szülhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja a szovjet autógyártás legendás korszakát idéző Niva, amely a hétköznapokban annyira rossz autó, hogy az ellenségünknek sem kívánnánk. Hacsak nem a tajgán él.","shortLead":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja...","id":"20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af438e06-1b91-4deb-a189-fda89257b9be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","timestamp":"2018. május. 05. 10:00","title":"Brezsnyev velünk él: teszten az időgép Lada 4x4 Urban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]