Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","shortLead":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","id":"20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcea3c1-d01b-4b91-b294-b9a60a642a98","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","timestamp":"2018. május. 06. 12:20","title":"Hiába a TEK-lezárás, a szervezők tüntetést ígérnek keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében. ","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc73e7c-63d5-4183-97ca-baad89321f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","timestamp":"2018. május. 05. 07:30","title":"A magyar kormány amerikai és osztrák energetikai óriásokat készül csőbe húzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szokatlan másodállást választott.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szokatlan másodállást választott.","id":"20180505_Georges_Leekens_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d429f831-0ccf-4e71-92c7-5cb12af4499d","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Georges_Leekens_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2018. május. 05. 10:43","title":"Georges Leekens elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag \"hétcsillagos\" szolgáltatás jár. ","shortLead":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag...","id":"20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f8f45f-baae-4561-9800-8288ea619965","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","timestamp":"2018. május. 04. 21:42","title":"Van egy hely a világon, ahol számolatlanul szórhatjuk a venezuelai kriptovalutánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni 2019 végéig, de a kormány és az MNB szerint nincs mitől félni.","shortLead":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni...","id":"20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08519f4-8ef4-436e-94c3-ff9affa483bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","timestamp":"2018. május. 05. 10:11","title":"Negyvenezer képzett dolgozó hiányzik a magyar építőiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól ez változni fog.","shortLead":"Komoly problémát jelent, hogy az elektromos autók egy bizonyos sebesség alatt \"észrevehetetlenek\". Mostantól...","id":"20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2a0228-7d5a-41d9-8e26-75a9c625b667","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_szigoritas_elektromos_auto_hangszoro","timestamp":"2018. május. 06. 16:11","title":"2019-től komoly szigorítást vezetnek be az elektromos autóknál, a már forgalomban lévő autókat is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","id":"20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab24352-71c9-406b-bfb0-3d989ae7d24f","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","timestamp":"2018. május. 06. 14:44","title":"Mi történik, ha négy rendőr megpróbál helyettesíteni egy anyát? Videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]