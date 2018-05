Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","shortLead":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","id":"20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8ce478-78b7-4f90-9fee-711688b9b7ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","timestamp":"2018. május. 08. 10:00","title":"Kiszivárogtatták: egy nagyon hasznos érzékelőt is megkaphat a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","shortLead":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","id":"20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357ef769-10ef-4552-ae82-363d359cc973","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. május. 09. 10:20","title":"Trump a jelek szerint még mindig nem gratulált Orbánnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni atomalkut és visszaállítja a szankciókat Teherán ellen.","shortLead":"Három és fél éves csúcsra ugrott a tőzsdéken az olajár, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy felmondja az iráni...","id":"20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddac8fb1-9cdd-42f0-8ff3-c6e6cba51a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3c144-778f-4739-bfd6-e53713fbd39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Lehet_hogy_Trumpot_kell_szidnunk_ha_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 10:39","title":"Lehet, hogy Trumpot kell szidnunk, ha drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan, ahogy a hétköznapokat is. Az Országgyűlés mai alakuló ülése mégis megengedi, hogy egy pillanatra a történelmi dimenziót is meglássuk a szokásos politikai harc mögött. Épp két évtizede, hogy Orbán Viktor dominálja az ország közügyeit, és hatalma csak erősebb lesz ezzel a ciklussal.","shortLead":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan...","id":"20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26de6a8-071a-477b-897b-56360d267318","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","timestamp":"2018. május. 08. 06:30","title":"Ez már az Orbán-korszak, és egyetlen ellensúly maradt mostanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes évek amerikai alternatív színterén a Red House Painters frontembereként feltűnt, majd az ezredfordulótól már saját neve alatt és Sun Kil Moon nevű projektjével dolgozó Mark Kozelek.","shortLead":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes...","id":"20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3c4d3-1813-49ab-b465-1b6e07b2b398","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","timestamp":"2018. május. 08. 09:31","title":"Budapestre jön Mark Kozelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához ért.","shortLead":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához...","id":"20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bcd048-de0c-46ff-98bc-4ebe49625397","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Megjelent Nemere István hétszázadik (!) könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]