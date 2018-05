Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak. A legutóbb is ezen a téren dőlt meg egy világrekord.","shortLead":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak...","id":"20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a5a5d-c559-4946-bdbb-dae66df7608a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","timestamp":"2018. május. 09. 19:00","title":"Rekorddöntés és csodálatos látvány: ennyi drón még nem volt egyszerre a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti a kézmosást a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Kórház, és ehhez műtőben táncolós videót is forgattak. ","shortLead":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti...","id":"20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324babd-0312-4ce9-8654-3a7398153b17","keywords":null,"link":"/elet/20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","timestamp":"2018. május. 10. 19:16","title":"Kezet mosni valójában óriási buli – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet, hogy tudatosabban élhessük meg a hétköznapok nehézségeit? Milyen szokásokat lehet hasznos bevezetni már kicsi kortól, amelyek a jó irányba terelik majd a gyerekeket? ","shortLead":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet...","id":"20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9d876d-5d17-4eb8-8bbd-5df2138b8dd8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","timestamp":"2018. május. 10. 14:15","title":"Ereje végére ért szülőként? Ez a módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1499c02-e31c-4e25-a901-f28e0fd0f241","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatvédők állatkínzás miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"Az állatvédők állatkínzás miatt vonnák felelősségre.","id":"20180510_nem_reagalt_a_felszolitasra_meglotte_a_marylandi_rendor_a_mormotat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1499c02-e31c-4e25-a901-f28e0fd0f241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0687e2f3-1811-446f-9c5f-9607d5d4a43a","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_nem_reagalt_a_felszolitasra_meglotte_a_marylandi_rendor_a_mormotat","timestamp":"2018. május. 10. 05:53","title":"Nem reagált a felszólításra, lelőtte a marylandi rendőr a mormotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]