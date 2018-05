Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","shortLead":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","id":"20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd927bda-0b9c-404b-b105-e9bb1a08bbdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","timestamp":"2018. május. 16. 13:32","title":"Elengedték a beperelt építési vállalkozó 67 millió forintos büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című műsora ennek apropóján forgatott Benéről, a műsorban az elítélt is megszólalt.","shortLead":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című...","id":"20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5aaa24-2213-44e4-95b8-967e33e61aff","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"A meggyilkolt áldozatok családtagjai félnek a skálás gyilkos szabadulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ivánék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek szereplésével készült animációs kisfilm néhány példán keresztül mutatja be, hogy mikor indokolt a segélyhívás, és mikor nem. ","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek...","id":"20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a715658-ca39-418e-b17d-60be4c3e610e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","timestamp":"2018. május. 16. 10:29","title":"Pálcikaemberekkel mondja el a rendőrség, hogy mikor kell hívni a 112-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg.","shortLead":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi...","id":"20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1c35-daba-40f1-8b8b-67268a9aa6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","timestamp":"2018. május. 16. 06:03","title":"Megtalálták a csodagyógyszert a megfázásra? Kissé radikális, de úgy tűnik, működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","shortLead":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","id":"20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4491b-9934-4d3e-b8cf-939a18b1bf94","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","timestamp":"2018. május. 16. 10:33","title":"Mikor fogunk tudni úgy odamondani, mint Ernyey Béla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","shortLead":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","id":"20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438bf22a-6de4-45fe-9c66-e0ed12949d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","timestamp":"2018. május. 17. 12:43","title":"Le akarta fejezni haragosát egy hevesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]