Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pünkösd hétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul az éjszakákat, nem a miniszteri helyekkel foglalkoztunk, hanem Itália jövőjével- tudatta a világgal Matteo Salvini, az Északi Liga főnöke. De a matekkal, jobban mondva a pénzzel van egy kis gond.","shortLead":"Pünkösd hétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul...","id":"20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d3d4c-02f8-43c2-b66f-24f7dc617afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","timestamp":"2018. május. 18. 13:21","title":"Olasz matek: hogy jön ki az, hogy valaki akkor mehet nyugdíjba, ha eléri a száz évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket szolgálja.","shortLead":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket...","id":"20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d8926-6740-4281-b90b-54a3ea47f611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Vasárnaptól nem csak a forgalmit kell megmutatni a rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","shortLead":"600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral.","id":"20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29f5132-1fa3-49d6-9b53-b586cb88969f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_A_Balaton_nekunk_tenyleg_a_Riviera_arakban_egyre_inkabb","timestamp":"2018. május. 16. 17:03","title":"Idén még csak panasz érkezett a Balatonról, és ez már csak így lesz egész nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec65d586-5dd6-44ee-8f97-c35164debe6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit tudósok mostanában kevesebbet hallatnak magukról, de a spanyolokban bízhatunk. Igazán jó hírrel lepték meg a borisszákat.","shortLead":"A brit tudósok mostanában kevesebbet hallatnak magukról, de a spanyolokban bízhatunk. Igazán jó hírrel lepték meg...","id":"20180516_Fogkrem_helyett_voros_bor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec65d586-5dd6-44ee-8f97-c35164debe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5e536b-76af-4d9a-afee-c13e1388f3c4","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Fogkrem_helyett_voros_bor","timestamp":"2018. május. 16. 16:33","title":"Fogkrém helyett vörösbor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger Waters számára Trump, Putyin, az osztrák kancellár Sebastian Kurz, Zuckerbeg és Orbán Viktor a főgonoszok. ","shortLead":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger...","id":"20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a1494b-d509-42c8-a526-90dd920015ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","timestamp":"2018. május. 17. 12:24","title":"A világ főgonoszai között emlegette Orbánt Roger Waters a bécsi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt sem tudja, milyen diplomája van.","shortLead":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt...","id":"20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53338f5-f2fa-43c8-93eb-64324a0f05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","timestamp":"2018. május. 16. 16:23","title":"Szanyi Tibor felszámolná az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik legnagyobb hatású művét, A diktátort. Főszerepben ifj. Vidnyánszky Attila, a színpadi változatot Vecsei H. Miklós írja. Bejelentették a jövő évad bemutatóit.","shortLead":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik...","id":"20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe91cf8-f8fb-4e2c-a51b-809f09d24ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. május. 17. 11:17","title":"A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86e25f1-5e15-44ef-80a6-f544ccc06578","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Furcsa hangulatkeltés folyik a kilakoltatások ügyében a végrehajtói kar elnöke szerint. ","shortLead":"Furcsa hangulatkeltés folyik a kilakoltatások ügyében a végrehajtói kar elnöke szerint. ","id":"20180517_Kilakoltatasok_artanak_a_politikai_megszolalok_az_adosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86e25f1-5e15-44ef-80a6-f544ccc06578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd369c3-a4b9-4e8c-b3e2-d86fb4071a9b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Kilakoltatasok_artanak_a_politikai_megszolalok_az_adosoknak","timestamp":"2018. május. 17. 09:33","title":"Kilakoltatások: „ártanak a politikai megszólalók az adósoknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]