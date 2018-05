Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek.","shortLead":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben...","id":"20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe066d-04fb-4cc7-aaa8-f8c322a372a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","timestamp":"2018. május. 18. 18:37","title":"Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. De ki mozgatja a szálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","id":"20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e70158-6ec3-40ec-8af0-7427d62d024c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","timestamp":"2018. május. 17. 13:49","title":"Lakhelyén és a munkában is népszerű volt a kaliforniai robbantásban meghalt magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben két kérdést tettünk fel szavazásra, döntsön, ki Orbán szívének a legkedvesebb, és ki az, aki potyautasként maradt a rendszerben.","shortLead":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben...","id":"20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102dbf08-c8e7-49dc-8692-73b5d8b15e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","timestamp":"2018. május. 18. 12:51","title":"Szavazzon, kit becsül meg legjobban Orbán a kormányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","shortLead":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","id":"20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6919e-872d-42e8-a808-f020387ca63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Újabb Galaxy S9-eket adott ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28732aa2-b35a-4f66-8d51-fa058c6c14a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felvétel készült róla. Keresik.","shortLead":"De felvétel készült róla. Keresik.","id":"20180518_Besetalt_az_utcarol_a_tanari_szobaba_es_ellopott_egy_taskat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28732aa2-b35a-4f66-8d51-fa058c6c14a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad49560-651b-447e-88a8-bc8fbea38de4","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Besetalt_az_utcarol_a_tanari_szobaba_es_ellopott_egy_taskat","timestamp":"2018. május. 18. 07:15","title":"Besétált az utcáról a tanári szobába és ellopott egy táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f407bd-a816-4fc9-9a3e-f7d95e9297e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ígéri az az új dokumentumfilm, amely az énekesről készült.","shortLead":"Ezt ígéri az az új dokumentumfilm, amely az énekesről készült.","id":"20180519_Michael_Jackson_utolso_napjairol_kicsit_tobbet_megtudhatunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8f407bd-a816-4fc9-9a3e-f7d95e9297e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191cec3-7190-49bb-badd-cdf0036298d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Michael_Jackson_utolso_napjairol_kicsit_tobbet_megtudhatunk","timestamp":"2018. május. 19. 07:40","title":"Michael Jackson utolsó napjairól kicsit többet megtudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d3bbe0-28c8-42e2-82aa-a6fa8bee44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363681e-b98e-4d41-a6b2-5e7340fc5b0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Elkepeszto_mire_kepes_a_zongoraval__Peter_Bence_uj_feldolgozassal_jelentkezett_video","timestamp":"2018. május. 18. 16:32","title":"Elképesztő, mire képes a zongorával – Péter Bence új feldolgozással jelentkezett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]