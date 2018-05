Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","shortLead":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","id":"20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d6efb-ba40-45e5-8a40-5cca92ad13eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","timestamp":"2018. május. 30. 11:15","title":"Még többen helyen kell majd fizetni a parkolásért Zuglóban és Újbudán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","shortLead":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","id":"20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2041a-8d2c-48a2-9ddf-128f2834d67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","timestamp":"2018. május. 30. 13:03","title":"Így bánik majd el az aludni akaró telefonokkal az Android P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott is erről a gondról.","shortLead":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott...","id":"20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64f5a16-24fb-44f6-af5a-6531e24919de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","timestamp":"2018. május. 28. 21:03","title":"Durva állítás: az Apple korábban is tudott az iPhone 6-ok hajlíthatósági gondjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két család közti rivalizálás állhat a szombat délutáni eset és az azt követő lövöldözés hátterében a Blikk információi szerint.","shortLead":"Két család közti rivalizálás állhat a szombat délutáni eset és az azt követő lövöldözés hátterében a Blikk információi...","id":"20180529_Gyanus_ingatlanugyek_vezethettek_a_gyali_autos_uldozeshez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3eff4d-d34b-4a44-bdd6-5b749b1e0167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43891c9a-1e01-48b4-85e6-fd59957916d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Gyanus_ingatlanugyek_vezethettek_a_gyali_autos_uldozeshez","timestamp":"2018. május. 29. 09:11","title":"Gyanús ingatlanügyek vezethettek a gyáli autós üldözéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]