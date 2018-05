Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730f503-d98c-4dca-b238-46e528c39a85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indiai légitársaság Londonba tartó járatának kellett megszakítania az útját, miután egy utas, egy idős nő rosszul lett. Hordágyra tették, aztán egy fél golflabdányi gumicukrot köhögött fel.","shortLead":"Az indiai légitársaság Londonba tartó járatának kellett megszakítania az útját, miután egy utas, egy idős nő rosszul...","id":"20180530_Felrenyelt_gumicukor_miatt_kellett_kenyszerleszallnia_egy_gepnek_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d730f503-d98c-4dca-b238-46e528c39a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec74e0f-3c2c-4e4f-8ba8-339142dcdecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Felrenyelt_gumicukor_miatt_kellett_kenyszerleszallnia_egy_gepnek_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 21:49","title":"Félrenyelt gumicukor miatt kellett kényszerleszállnia egy gépnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította: álmai netovábbja lenne, ha ő vezethetné a Facebookot. ","shortLead":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította...","id":"20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af338395-1486-4fe0-8303-c5d8fd65cd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","timestamp":"2018. május. 29. 12:03","title":"Hillary Clinton bejelentkezett Facebook-főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül.","shortLead":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára...","id":"20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f7e1d-01f0-4c73-a776-fac907d1bafd","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","timestamp":"2018. május. 29. 09:55","title":"Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el\" – mesélték a Balatonnál. ","shortLead":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák...","id":"20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8640b9-d5a5-45cb-8c0d-27cbf6c000da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 29. 09:05","title":"Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég igazgatóságának elnöke Mészáros lánya.","shortLead":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég...","id":"20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed705868-6e05-4e6a-a86a-9dd943783d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","timestamp":"2018. május. 29. 06:37","title":"Kilőtt Mészárosék agrárcége, 46-szorosára növelték a profitjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő az eltávolítását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) megindítását.\r

\r

","shortLead":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő...","id":"20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d71ef75-bd80-4760-a7c5-bc8fe083c2f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","timestamp":"2018. május. 30. 05:53","title":"Belebukott a kormányzó a szex- és kampányfinanszírozási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","shortLead":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","id":"20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee10a26-6ce2-4cad-9058-9fde53861b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","timestamp":"2018. május. 30. 14:26","title":"44 millió forintért páncélozott Skodát is vehetünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]