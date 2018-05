Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","shortLead":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","id":"20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b2ccef-6a32-4e61-9bca-33bcafd53f26","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","timestamp":"2018. május. 29. 14:33","title":"Milliókat érhet az elfeledett mellszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért van a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, hogy megakadályozza a túl nagy járművek behajtását, beszorulását az aluljáróba. Megnéztük, hogyan történhetett a baleset, és mennyire van kódolva a következő.","shortLead":"Csoda, hogy nem halt meg senki tegnap éjszaka, amikor egy busz tetejét lebontotta az a vasszerkezet, amely épp azért...","id":"20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f86d09e-b82e-4815-a2e8-e58ddb3ec1cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Video_Hogyan_hajthatott_neki_az_ukran_busz_a_Ferihegyi_uti_magassagkorlatozo_kapunak","timestamp":"2018. május. 29. 17:00","title":"Videó: Hogyan hajthatott neki az ukrán busz a Ferihegyi úti magasságkorlátozó kapunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban. Az ok: az indítványok utólagos normakontrollra vonatkoznak, de ilyet a bírók nem kérhettek volna.","shortLead":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak...","id":"20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e544e17-2f27-40bc-80f7-b373157e999a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","timestamp":"2018. május. 29. 16:23","title":"Az Alkotmánybíróság akárki kérésére nem ítéli el Handó Tünde trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","shortLead":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","id":"20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a64c0-a740-491f-b012-60745a8a6ff5","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","timestamp":"2018. május. 29. 08:50","title":"Háromezer menekültet küld iskolába Amal és George Clooney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233b22ad-98e1-4514-9c49-80f16c76ccd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint a párt az orbáni úton indult el.\r

","shortLead":"A közgazdász szerint a párt az orbáni úton indult el.\r

","id":"20180530_rona_peter_otthagyja_az_lmp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233b22ad-98e1-4514-9c49-80f16c76ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f460e-e2a7-4b2e-beca-2515f4279404","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_rona_peter_otthagyja_az_lmp","timestamp":"2018. május. 30. 06:13","title":"Róna Péter otthagyja az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik élő szervezetből származó genetikai állományt viszünk át egy másik élőlénybe, az már nem, mert azzal isten szerepét vesszük át.","shortLead":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik...","id":"20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba95d6-a772-4d99-95c3-880a72aa7591","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 30. 14:57","title":"Elég megengedő a GMO-val szemben az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében, írja a BBC a törvénytervezet benyújtásának hírére.","shortLead":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében...","id":"20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71ef44-ab79-4b0c-b267-3369c693e24f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","timestamp":"2018. május. 29. 14:08","title":"A BBC a nacionalista Orbánról és a Stop Sorosról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]