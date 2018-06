Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","shortLead":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","id":"20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfc752a-a625-41b7-97d4-58c1f37cd228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","timestamp":"2018. május. 31. 09:41","title":"Kifizetődött a kormányhűség, óriásit szakított Mészáros médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor szó szerint lehetetlenné válik a kerékpárúton történő közlekedés. ","shortLead":"Ilyen az, amikor szó szerint lehetetlenné válik a kerékpárúton történő közlekedés. ","id":"20180601_a_nap_fotoja_hegyekben_allo_szemet_torlaszolja_el_a_budapesti_bicikliutat_kozlekedes_lomtalanitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e96bfa9-a8a6-4bc9-a186-8eb98da71c83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_a_nap_fotoja_hegyekben_allo_szemet_torlaszolja_el_a_budapesti_bicikliutat_kozlekedes_lomtalanitas","timestamp":"2018. június. 01. 06:41","title":"A nap fotója: hegyekben álló szemét torlaszolja el a budapesti bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. ","shortLead":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg...","id":"20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57578d5e-f728-4b2a-b190-6f5450fe8ede","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","timestamp":"2018. június. 01. 10:30","title":"Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint a 2016-os érték. A legtöbbet a rezsi és az étel viszi el, a többletköltés elsősorban szórakozásra és okostelefonokra ment.","shortLead":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint...","id":"20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a1a37-1761-4479-b33c-6b88aa7ba2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","timestamp":"2018. május. 31. 09:48","title":"Tavaly több jutott italra és okostelefonra – ennyit költ a magyar havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04dfac8-b04e-4e03-8802-af4fb38f7045","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","timestamp":"2018. május. 31. 12:37","title":"A Szabad Nép köszönti a bölcs vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt a földön fekvő motoros mellett.","shortLead":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt...","id":"20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcc8c78-b708-43c6-86ca-bfed76068782","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","timestamp":"2018. május. 31. 04:01","title":"Elszomorító videó: a kereszteződés közepén feküdt az elsodort motoros, és alig akart neki segíteni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával kapcsolatos adatokat, pedig jogerős ítélet is van már. A portál szerint a Klik ezzel közérdekű adattal való visszaélést követett el. ","shortLead":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával...","id":"20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ab641d-2df8-40f4-9ba7-22782c8a3ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Három éve titkolja a Klebelsberg Központ, hány tanár nem kapott időben fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]