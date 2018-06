Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Geri Ádám","category":"elet","description":"A csábítás, a nagyvonalúság és a szabad akarat is felelős azért, hogy irracionális döntéseket hozunk – állítja Dan Ariely pszichológus, aki tapasztalatairól június 12-én a TEDxBudapesten számol be. A HVG ezt megelőzően készített vele interjút.","shortLead":"A csábítás, a nagyvonalúság és a szabad akarat is felelős azért, hogy irracionális döntéseket hozunk – állítja Dan...","id":"201822__dan_ariely_viselkedeskutato__kisertesrol_fajo_koltesrol__tervezett_pillanat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35539f92-56e0-40fc-af7c-2393050cb568","keywords":null,"link":"/elet/201822__dan_ariely_viselkedeskutato__kisertesrol_fajo_koltesrol__tervezett_pillanat","timestamp":"2018. június. 02. 10:00","title":"Hogyan kerülhetjük el, hogy haszontalan holmikra szórjuk el a pénzünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt teljes elnöksége lemondott a választás után, ezért lesz tisztújítás. ","shortLead":"A párt teljes elnöksége lemondott a választás után, ezért lesz tisztújítás. ","id":"20180601_fekete_gyor_ellen_ketten_indulnak_momentum_elnoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9621680-0a38-4ba3-b81d-d862e40fc711","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_fekete_gyor_ellen_ketten_indulnak_momentum_elnoknek","timestamp":"2018. június. 01. 16:07","title":"Fekete-Győr ellen ketten indulnak Momentum-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori MSZP-s politikus meglepődött azon, hogy szabadon engedték. Tervei között szerepel, hogy befejezi regénysorozatának utolsó kötetét, majd a jogi egyetemet is.","shortLead":"Az egykori MSZP-s politikus meglepődött azon, hogy szabadon engedték. Tervei között szerepel, hogy befejezi...","id":"20180601_Zuschlag_Megittam_egy_froccsot_a_restiben_majd_hazavonatoztam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f69081-d129-49fe-b363-8ac75c8350a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Zuschlag_Megittam_egy_froccsot_a_restiben_majd_hazavonatoztam","timestamp":"2018. június. 01. 10:06","title":"Zuschlag: Megittam egy fröccsöt a restiben, majd hazavonatoztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b197c41c-06ed-4700-8d27-44eb346d4b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balenciaga bemutatta. ","shortLead":"A Balenciaga bemutatta. ","id":"20180601_Hogy_kell_hulyenek_nezni_a_fogyasztot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b197c41c-06ed-4700-8d27-44eb346d4b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaea62cb-ac38-4d3d-8263-4725d54449d4","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Hogy_kell_hulyenek_nezni_a_fogyasztot","timestamp":"2018. június. 01. 10:31","title":"Hogy kell hülyének nézni a fogyasztót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","shortLead":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","id":"20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6abc30-9e91-489a-a238-495c7da9326f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","timestamp":"2018. június. 01. 10:10","title":"Felpörgette a Lupa-tavi luxusplázst Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26299e7c-4632-4173-86a2-ebaf56794928","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak otthonérezte magát az olasz autópályán a Fiat Panda, csak az előtte haladók lassították le egy kicsit.","shortLead":"Igencsak otthonérezte magát az olasz autópályán a Fiat Panda, csak az előtte haladók lassították le egy kicsit.","id":"20180602_bmw_fiat_panda_olaszorszag_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26299e7c-4632-4173-86a2-ebaf56794928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab9f07-e433-485b-b84f-e31489637ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_bmw_fiat_panda_olaszorszag_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 02. 13:41","title":"200 km/h-val repesztett a BMW, de nem érte utol a Fiat Pandát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

\r

","shortLead":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt...","id":"20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090fba6-4a8e-4e1a-9513-ff6d84e09085","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","timestamp":"2018. június. 02. 17:43","title":"Orbán szerint könyörülettel kell az elesettek felé fordulnia a keresztényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]