Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","shortLead":"Tíz éve halt meg Yves Saint Laurent francia divattervező.","id":"20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787d68ab-7702-4f95-a8bd-ef11045b0da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b867142-0115-4ef0-872c-c335495ba74c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Nadragban_es_garboban_minden_no_jololtozott","timestamp":"2018. június. 01. 14:24","title":"Nadrágban és garbóban minden nő jólöltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést ráadásul ismételni kell egy meghatározott idő után. Az orvosi kamara elnöke szerint a rendszer megkerülésükkel vezették be.","shortLead":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést...","id":"20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a09ecb-6f8f-487d-bba4-801eb2d6a770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","timestamp":"2018. június. 01. 19:54","title":"Júliustól még több adminisztrációt kapnak a nyakukba a háziorvosok, a kamara tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor szó szerint lehetetlenné válik a kerékpárúton történő közlekedés. ","shortLead":"Ilyen az, amikor szó szerint lehetetlenné válik a kerékpárúton történő közlekedés. ","id":"20180601_a_nap_fotoja_hegyekben_allo_szemet_torlaszolja_el_a_budapesti_bicikliutat_kozlekedes_lomtalanitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e96bfa9-a8a6-4bc9-a186-8eb98da71c83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_a_nap_fotoja_hegyekben_allo_szemet_torlaszolja_el_a_budapesti_bicikliutat_kozlekedes_lomtalanitas","timestamp":"2018. június. 01. 06:41","title":"A nap fotója: hegyekben álló szemét torlaszolja el a budapesti bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban egy új trenddel. Glamping. Pár esztendeje Eger környékére is megérkezett, stílusosan.","shortLead":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban...","id":"20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044d094-6fe6-4f02-bb13-ba62f52531cc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","timestamp":"2018. június. 01. 09:04","title":"Glamping - stílusos vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","shortLead":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","id":"20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d95cd95-2f98-4233-9e7b-119fbccb5b17","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","timestamp":"2018. június. 02. 16:21","title":"Nagy a hőség, sok a tűzeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","shortLead":"Mindenki őt támogatja, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum után végre az LMP is beállt mögé.","id":"20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847d83f1-8593-43a8-886b-2a16a96695e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_osszes_ellenzeki_part_Rokker_Zsolti_mogott","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Az összes ellenzéki párt Rokker Zsolti mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívót már talán kézbesítették is.","shortLead":"A meghívót már talán kézbesítették is.","id":"20180601_Orbannak_megiscsak_osszejohet_a_nagy_talalkozo_Trumppal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f61ab6-bfb9-4f39-801d-b4f0e049c9cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orbannak_megiscsak_osszejohet_a_nagy_talalkozo_Trumppal","timestamp":"2018. június. 01. 10:38","title":"Orbánnak mégiscsak összejöhet a nagy találkozó Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]