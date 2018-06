Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b20b833-431c-4093-9fb8-ae2f91e0f810","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre jelenik meg az ingatlanpiacon az első öt ház. Csak a külső és a belső falak készülnek a nyomtatóval, és az új technológia lehetővé teszi azt is, hogy a falakba közvetlenül beépítsék a világítás, a fűtés és a biztonsági berendezés működtetéséhez szükséges vezeték nélküli érzékelőket.","shortLead":"Jövőre jelenik meg az ingatlanpiacon az első öt ház. Csak a külső és a belső falak készülnek a nyomtatóval, és az új...","id":"20180607_3Ds_nyomtatassal_epitenek_hazakat_hollandiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b20b833-431c-4093-9fb8-ae2f91e0f810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8b0f5a-a494-474d-9c77-fb4db978c70c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_3Ds_nyomtatassal_epitenek_hazakat_hollandiaban","timestamp":"2018. június. 07. 18:52","title":"3D-s nyomtatással építenek házakat Hollandiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki a bűnpártolója a lány feltételezett gyilkosának. ","shortLead":"Elkészült a csomagtartóban talált kötélről vett DNS-minták vizsgálata. A Blikk azt írja, a rendőrség már tudja, ki...","id":"20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7b4c-fcc4-4d24-9c20-96bca459a5f6","keywords":null,"link":"/elet/20180609_VV_Fanniugy_Csaladtag_segithette_a_gyanusitottat","timestamp":"2018. június. 09. 08:12","title":"VV Fanni-ügy: Családtag segíthette a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c00ce1-a421-4d2f-bc29-74240d4b3a36","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatot korábban már irányító Benczés Miklós lett a felcsúti együttes új vezetőedzője.","shortLead":"A csapatot korábban már irányító Benczés Miklós lett a felcsúti együttes új vezetőedzője.","id":"20180607_megvan_pinter_attila_utodja_a_puskas_akademianal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c00ce1-a421-4d2f-bc29-74240d4b3a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1583fdd0-5201-403b-9d8d-8ab888bfbefd","keywords":null,"link":"/sport/20180607_megvan_pinter_attila_utodja_a_puskas_akademianal","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Megvan Pintér Attila utódja a Puskás Akadémiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament mentelmi bizottsága részletesen vizsgálja ki a volt miniszter gazdagodását. ","shortLead":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament...","id":"20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a04f7a-e0a9-458b-b976-09d6357e4174","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 13:24","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Lázár János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591f2721-29f7-41c2-9342-3864edd53953","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"ÖrökNER és hullaszag – két hónappal a sokk után is ez lengi körbe a fejfájós, másnapos országot. Vannak, akik annyira nem ocsúdtak föl, hogy harmadszorra is kiútnak akarják látni Orbán Viktor által meghagyott, egyetlen zsákutcát, és vannak, akik pontosan tudják, igenis, csaltak. Ám egyik megoldással sem megyünk semmire. ","shortLead":"ÖrökNER és hullaszag – két hónappal a sokk után is ez lengi körbe a fejfájós, másnapos országot. Vannak, akik annyira...","id":"20180608_hont_szabadits_meg_a_gonosztol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591f2721-29f7-41c2-9342-3864edd53953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd470c2-3412-4646-a24f-5ad4c679be69","keywords":null,"link":"/velemeny/20180608_hont_szabadits_meg_a_gonosztol","timestamp":"2018. június. 08. 09:10","title":"Hont: Szabadíts meg a gonosztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7544f-f780-4464-8886-167b923ffe46","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","timestamp":"2018. június. 07. 10:47","title":"Figyelő: \"Örüljünk annak, hogy van egy katolikus buzink\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban lemondott mandátumáról és a háttérbe vonult. Most a pártot is otthagyta.","shortLead":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban...","id":"20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a1492b-77c5-449c-a177-55319a8bb641","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 19:12","title":"Novák Előd kilépett a Jobbikból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]