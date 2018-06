Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","shortLead":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","id":"20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a0b0e-65c0-4e6e-9614-18d59a40d86d","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","timestamp":"2018. június. 16. 15:42","title":"Bezár a Józsefváros egyik kultikus szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban. Szorgos statisztikusok rögzítették az adatokat, akár a leggyorsabb gólról, akár a legtöbb kiállításról.","shortLead":"A 17 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban...","id":"20180617_Golok_cselek_sztorik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be960aee-ed80-4f18-99a6-e625ceac7878","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Golok_cselek_sztorik","timestamp":"2018. június. 17. 12:05","title":"A focivébék eddigi történetének felejthetetlen sztorijai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","shortLead":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","id":"20180615_soroksar_auto_vasutisin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549abb62-5f57-4035-8932-65b4ffd870a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_soroksar_auto_vasutisin","timestamp":"2018. június. 15. 21:11","title":"Soroksáron a vasúti síneken autózott valaki, csoda, hogy nem történt baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe sodorhatják a gépüket. A Google-nél úgy gondolták, a jövőben maguk védik meg a felhasználókat az ilyen meggondolatlanságoktól.","shortLead":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe...","id":"20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b0b23-38e1-4696-bb84-414c85adbb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","timestamp":"2018. június. 17. 08:03","title":"Örülhet, ha Chrome böngészőt használ: megelégelte a Google, hogy sok a kártékony Chrome-bővítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét, nem sérti az autonómiájukat. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét...","id":"20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1206b0-4149-405e-830d-fc7565cfc3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. június. 16. 19:06","title":"\"Senki nem akarja az MTA-t államosítani\" - üzent Palkovics az akadémikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról, amikor a buszuknak nekicsapódott egy személyautó. A gyerekek nem sérültek meg, a balesetnek egy halálos áldozata van.","shortLead":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról...","id":"20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dbf51d-8c6b-4abf-a351-462170967470","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 17. 19:47","title":"Balesetezett egy kiskunhalasi osztály kiránduló busza Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]