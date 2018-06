Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","shortLead":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","id":"20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8f3d86-854b-46e8-82f8-ba8702712f46","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","timestamp":"2018. június. 17. 21:43","title":"Baleset történt a 21-es főúton, félpályán haladhat a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig tudni lehetett, lélegzetelállító képekből válogathat majd a zsűri.","shortLead":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig...","id":"20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af0800-4921-4ec5-af28-423f5564c0fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Lenyűgöző drónfotók a város fölül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","shortLead":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","id":"20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0b261-5493-4fa1-8e61-82c5e1dc3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","timestamp":"2018. június. 16. 08:24","title":"Nem lesz egyszerű a nyár a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék, hogy minél több diplomás visszatérjen. A Milestone Intézet alapítóival, Léderer Dániellel és Greskovits Györggyel beszélgettünk.","shortLead":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék...","id":"201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c91d6b-4e57-409d-b653-a6657e70854e","keywords":null,"link":"/kultura/201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","timestamp":"2018. június. 17. 11:00","title":"Magyar diákok külföldön: hazajönnének, csak engedjék őket használni a tudásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket kórházba kellett szállítani, a hercegné életét sajnos már nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket...","id":"20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6fd69c-adef-4bd8-9651-364a1ec1a275","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","timestamp":"2018. június. 17. 16:28","title":"Autóbalesetet szenvedett Kambodzsa hercege, a hercegné nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd","c_author":"Köves Pál - Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz a peches, aki belefuthat Brazíliába? És egyáltalán Brazíliába fut-e bele, vagy például a svájciak elkapják Tite válogatottját? \r

\r

","shortLead":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz...","id":"20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fba78f-0658-43e9-8e40-a7ddbee58acd","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","timestamp":"2018. június. 17. 10:01","title":"Elképzelhető, hogy a németek és a brazilok ma nem nyernek? Ezek a nap meccsei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]