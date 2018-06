Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","shortLead":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","id":"20180617_apak_napja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebc4250-d614-4548-986e-5924d6f97f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_apak_napja","timestamp":"2018. június. 17. 07:02","title":"Tényleg ma van apák napja? Mik ezek a színes kezek a Google keresőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","shortLead":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","id":"20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cc9f6-3bd2-4fa2-b5b9-484001240ee0","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","timestamp":"2018. június. 16. 09:19","title":"Esélyt kapnak a Pozsonyi úti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd","c_author":"Köves Pál - Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz a peches, aki belefuthat Brazíliába? És egyáltalán Brazíliába fut-e bele, vagy például a svájciak elkapják Tite válogatottját? \r

","shortLead":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz...","id":"20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fba78f-0658-43e9-8e40-a7ddbee58acd","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","timestamp":"2018. június. 17. 10:01","title":"Elképzelhető, hogy a németek és a brazilok ma nem nyernek? Ezek a nap meccsei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. ","id":"20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a6546-e666-485e-ae70-83f44541f056","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","timestamp":"2018. június. 16. 19:42","title":"350 forintból kell főzni a menzaversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","shortLead":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","id":"20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1bfee-8b63-4e2c-8d55-b91b3cb504c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","timestamp":"2018. június. 16. 09:16","title":"Trükközött a román sofőr az ártándi határon, de a rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]