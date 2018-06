Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt jelenti, hogy pont így és ezt akarják. Vélemény.","shortLead":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt...","id":"20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88131e88-bb8a-479e-996f-64161a6db629","keywords":null,"link":"/velemeny/20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","timestamp":"2018. június. 18. 12:42","title":"Ceglédi: Miért lakoltat ki az MSZP végtaghiányos óvodásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból szóltak: ez bizony tizenegyes. Svédországnak a 65. percig kellett várnia, hogy végre be tudják venni Cho kapuját. A skandinávok előtte mindent kihagytak. Szemben Koreával, amelynek lehetőségei sem voltak. A tegnap, ebben a csoportban meglepetésre vereséget szenvedő német világbajnokok nem most fognak megijedni.","shortLead":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból...","id":"20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e11229-2449-48b5-b477-b1fb2862174b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","timestamp":"2018. június. 18. 15:52","title":"Büntető meccsen, a videóbíró jóvoltából verték a svédek Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra tett első komoly erőfeszítései. Újabb képek szivárogtak ki egy 2015-ös, később azonban meghiúsult elképzelésről.","shortLead":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra...","id":"20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1b761-4c79-49ac-be56-5b071604b8e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","timestamp":"2018. június. 19. 12:03","title":"Kiszivárgott képek: ilyen volt a Samsung korábbi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül.","shortLead":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági...","id":"20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f86784-498d-48fa-adbf-9cf292b26dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","timestamp":"2018. június. 18. 10:36","title":"Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar történelemben, és megnézzük, hányféleképpen piknikeztek régen, valamint azt is, hogy mit is találhatunk az elmúlt évszázadok és a jelen piknikes kosaraiban.","shortLead":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar...","id":"20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885c3de3-73a6-4b71-9ecc-1e176da405df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","timestamp":"2018. június. 18. 07:24","title":"Piknik régen és most – fitymálva csipegetve mulat a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","shortLead":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","id":"20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfad00-7d34-4b2b-83b1-a9f97e285fb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","timestamp":"2018. június. 19. 15:59","title":"Üzentek Travoltáék a Gottit utáló kritikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","shortLead":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","id":"20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14460b-f4c4-4267-88a4-97b9df4ef7be","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","timestamp":"2018. június. 17. 20:31","title":"Használt ruhákat lehet adományozni az Örkény Színháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]