A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosító-berendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt a vonatok sokat késnek, de most a sorompó is nyitva maradt egy elrobogó vonat előtt.

Hiába van sorompó és fényjelző is, ezek hat kereszteződésben sem működnek jelenleg - erről számol be az RTL Klub csütörtöki híradójában. Az RTL szerint a hiba úgy derült ki, hogy miután elment egy vonat, felnyílt a sorompó, azonban jött egy másik vonat is, és a sorompó ezt nem érzékelte, nyitva maradt. A MÁV szerint nem történt baleset és konkrét balesetveszély sem merült fel.

A vonalat 86 milliárd forintból újították fel Kelenföld és Székesfehérvár között, a munkák 2014-ben fejeződtek be. A biztosító-berendezéseket is kicserélték újabb 15,5 milliárdért: ezek felelnek a fénysorompók működéséért, de a vonatok zavartalan és biztonságos közlekedéséért is. A biztosító-berendezéseket a Siemens építette ki, de azóta rendszeresen hibásodnak meg, ezzel komoly késést okozva a vonalon.

A MÁV az előző hétvégétől léptette életbe nyári menetrendjét, azóta egymást érik a vonatok a Velencei-tavat és a Balatont is kiszolgáló Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. A vonatok azonban szinte egész hétvégén komoly késésekkel közlekedtek - ennek egyik legfőbb oka a biztosító-berendezések meghibásodása volt - erről a Közlekedő Tömeg számolt be a Facebookján:

A Siemens elkezdte a garanciális javítást, de ez hetekig, akár hónapokig is eltarthat.