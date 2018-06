Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután, hogy a kormány a költségvetésének jó részét magához vonná. Az eseményen több százan vettek részt.\r

","shortLead":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután...","id":"20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2b9e9-6f24-4f3a-9d10-7439601bb977","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","timestamp":"2018. június. 22. 19:42","title":"Több százan tüntettek az MTA függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől, mert szabálytalanságokat találtak. Kispórolhatták a pénzt a makettekből, amelyeket már tavalyelőtt az összeg tizedéért árverésen megvásárolt a helyi önkormányzat.","shortLead":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől...","id":"20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af852e67-ead1-4013-85cb-dffc715baea0","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","timestamp":"2018. június. 22. 06:15","title":"Hova folyt el a Mini Hungary Park több százmilliója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék termesztésére, 10 millió forintos alaptőkével.","shortLead":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék...","id":"20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee159724-4f54-4bca-a5f1-0d358dcc31a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. június. 21. 14:21","title":"Cégjáték a kastélyban: helyi földesurakkal üzletel Bélmegyeren Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1","c_author":"Kisgyörgy Éva","category":"elet","description":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb urbanista is képes lelassulni kiülve egy panorámás teraszra, vagy éppen behúzódva egy lombsátoros kertbe, belefeledkezve a látványba, illatokba, ízekbe. Van pár tippünk.\r

\r

","shortLead":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb...","id":"20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61397749-c015-440b-b7af-d9898db2e175","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Balatoni életérzés stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","shortLead":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","id":"20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39227f8-01f0-44d8-b970-4bbde1857683","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","timestamp":"2018. június. 22. 20:22","title":"Újabb érv a véradáshoz: daganatos gyerekek kezelését is segíthetjük így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU rektora az intézmény diplomaátadó ceremóniáján. Ha ez nincs, a demokrácia meghal. Ez ellen küzd egy ideje a CEU. A ceremónián felszólalt egy olyan diák is, aki a délszláv háború idején menekültként kapott egy újabb esélyt Svédországban, és most diplomásként fejezi be az iskolát. ","shortLead":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU...","id":"20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ef7d7e-ed9d-44aa-ba06-2a7d321e1f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Ilyen volt a talán utolsó CEU-diplomaosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]