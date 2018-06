Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket a miskolci időközi választás győzelemre esélyes ellenzéki indulójára, hogy összezavarja a választókat. Az egyikről az volt a furcsa, hogy menekül, a hvg.hu most megtalálta a másodikat: évekre visszamenő Fidesz-aktivista múltja van, az áprilisi választáson a másik miskolci körzet kormánypárti jelöltjét segítette.","shortLead":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket...","id":"20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd19683-4592-4c64-b6fc-0436e0cf5ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","timestamp":"2018. június. 22. 06:00","title":"Micsoda véletlen! Hát nem fideszes aktivista a miskolci időközi kamujelöltje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni kezdett, szidalmazta, majd megpofozta a segítségül kiérkező mentősnőt.","shortLead":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni...","id":"20180622_Megpofozta_a_mentost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6c683-cef7-4236-aa80-07dd7de2a804","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Megpofozta_a_mentost","timestamp":"2018. június. 22. 16:59","title":"Szidalmazta, majd megpofozta a kiérkező mentősnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett csodát ígérő termékeket forgalmazókat is.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett...","id":"20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa50a36f-f12b-4809-9e07-9e7caecf00e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","timestamp":"2018. június. 21. 12:43","title":"Potencianövelés, gyors fogyás, fiatalodás? Több százmillió forint értékben vont be csodatermékeket a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38933669-7761-49ba-8727-c761bbf38a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Teljessé válhat Oroszország és Kína összeborulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti oldalára kerülő 90 méter magas épület egy méterrel körözi le a 89 méteres SOTE-toronyházat.","shortLead":"A napokban kaphatja meg az építési engedélyt a GTC legújabb projektje, a Twist irodaházfejlesztés. Az Árpád híd pesti...","id":"20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0802e2db-5feb-4d7d-97a2-6eaec52c5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be0a76b-99bc-4d8d-8975-5fe63c2331ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Lazar_Janos_banatara_Pesten_epul_a_vilag_egyik_legkisebb_felhokarcoloja","timestamp":"2018. június. 22. 14:00","title":"Lázár János bánatára Pesten épül a világ egyik legkisebb felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]