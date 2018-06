Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30643137-952e-4d86-9c89-b950d7d5f56a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz Mihály Zoltánt egy rendőr jelentette fel becsületsértés miatt. Kihallgatása után elengedték. ","shortLead":"Orosz Mihály Zoltánt egy rendőr jelentette fel becsületsértés miatt. Kihallgatása után elengedték. ","id":"20180621_eloben_kozvetitette_eloallitasat_a_volt_erpataki_polgarmester","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30643137-952e-4d86-9c89-b950d7d5f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b7a3a5-b864-4b9c-8fe6-c0bff3a0333f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_eloben_kozvetitette_eloallitasat_a_volt_erpataki_polgarmester","timestamp":"2018. június. 21. 20:59","title":"Élőben közvetítette előállítását a volt érpataki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","shortLead":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","id":"20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf3e691-e65c-4cb3-aadb-109d5ece1553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","timestamp":"2018. június. 23. 11:59","title":"Orosz metrókocsik: mégsem felújítottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles, az Ermitázs macskája.","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles...","id":"20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe2087-369e-4ed3-b218-4a68054a9535","keywords":null,"link":"/sport/20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","timestamp":"2018. június. 22. 12:49","title":"Megint jósolt a vb-re a süket kandúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják, hogy kell.","shortLead":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják...","id":"20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e2946-e533-434c-9a72-19aa986606f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","timestamp":"2018. június. 23. 13:12","title":"Ekkora rendszámcsalót ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","shortLead":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","id":"20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75a9465-5d24-45d3-92c7-69eabe1ec4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","timestamp":"2018. június. 22. 10:43","title":"Olcsón akarták megúszni Hitler szülőházának kisajátítását - most fizethetnek négyszer annyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]