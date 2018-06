Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","shortLead":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","id":"20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85103d1-b8ed-4c53-aa7c-008d01630d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","timestamp":"2018. június. 22. 12:03","title":"3 technológia, ami erősen befolyásolhatja a foci-vb meccseinek eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De a fejlesztőműhelyekből már a jövő szivárog: a következő évek az intelligens drónok lehetőségeiről és veszélyeiről fognak szólni.","shortLead":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De...","id":"20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ced955b-90f6-4db0-b2a7-0f6d46e58936","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","timestamp":"2018. június. 21. 20:33","title":"Sokat tehetnek értünk a drónok, de mi lesz, ha majd egy rendőrdrón önhatalmúlag fújja ránk a paprikasprayt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02","c_author":"","category":"sport","description":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés előtt váltsák le Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt. Egyben az valószínűnek tűnik, hogy a az oroszországi vébé után a jelenlegi csapat nagy része visszavonul a válogatottságtól.","shortLead":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés...","id":"20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d408f-0d0b-4c02-8e21-cee0d0074a85","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. június. 22. 12:46","title":"Az argentin válogatott tagjai azonnal leváltanák a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetét, valamint annak nagykanizsai telephelyét ellenőrizték. Nagyon rosszak a tapasztalatok.","shortLead":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma...","id":"20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee22ef9-2def-4b27-bd16-7c9a9c39557b","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","timestamp":"2018. június. 22. 16:42","title":"Betegségek, büntetés, gyógyszerezés: megdöbbent a javítóintézetekben járó ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Vértesacsa felé hosszabbítják meg a felcsúti kisvasutat, ezért megnéztük, van-e bármi a településen, amiért többen utaznának az amúgy nem túl nagy kihasználtsággal futó szerelvényeken. Az látszik, nem ez fogja megsokszorozni az utasszámot. ","shortLead":"Vértesacsa felé hosszabbítják meg a felcsúti kisvasutat, ezért megnéztük, van-e bármi a településen, amiért többen...","id":"20180621_felcsuti_kisvasut_meghosszabbitasa_vertesacsa_orban_viktor_turizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461df4c-8008-455e-b20b-e600e0f40aec","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_felcsuti_kisvasut_meghosszabbitasa_vertesacsa_orban_viktor_turizmus","timestamp":"2018. június. 21. 20:00","title":"Orbán dacosságát jól szolgálja a vértesacsai kisvasút, másra nem lesz jó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja a globális felmelegedés okozta tengerszint-emelkedést – állítják a kutatók.","shortLead":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja...","id":"20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c612d5ce-04a4-471e-af3a-30dee4fff2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2018. június. 23. 15:03","title":"Különös jelenségre bukkantak az Antarktiszon, és ez most kivételesen jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie a közéletből, ahogyan ez még az \"éretlen demokráciákban\" is ilyen esetben megtörténne.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie...","id":"20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2effa3e-6ae0-4f1c-8c52-2d438626eb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","timestamp":"2018. június. 23. 16:39","title":"Román elnök: \"Románia legnagyobb pártja egy bűnözőt segítő lobbicsoporttá alakul\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]