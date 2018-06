Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Charlie Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet" - Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.

"Felfüggesztették a Richter romániai nagykereskedelmi vállalatának működését" - A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvállalatának működését a helyes nagykereskedelmi gyakorlat (Good Distribution Practic) előírásainak megsértése miatt.

"Itt egy fontos változtatás a jogosítvány megszerzésénél" - Júliustól a kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

"L. Simon: Kurzust kell építeni!" - Óvatosan, de hitet tett a művészet szabadsága mellett, és a kultúrharccal szemben három Orbán-kormány négy kulturális államtitkára. Simon: Kurzust kell építeni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak is közük volt. ","shortLead":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? "A nap meccse: Neymarék Messiék sorsára juthatnak, ha nem vigyáznak" - Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak is közük volt. "Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen" - Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában. Nem ítélkezik, nem hibáztat. "Ma van a Múzeumok Éjszakája" - Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.

"Piálás egyenlő magány, józanság egyenlő csoport" - Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem azt egy ember krízishelyzetének fogja fel. Nem ítélkezik, nem hibáztat. Néhány addiktológiai osztályon már a közösségi megközelítést alkalmazzák, a szakma egy része azonban igyekszik távol tartani ettől a betegeket.