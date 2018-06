Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is elismerően csettintene, ha meglátná.","shortLead":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is...","id":"20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7781958c-1684-4195-8c95-ea994b567a41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","timestamp":"2018. június. 24. 06:41","title":"A napfény hasra esik ezen a régi Kispolszkin, ami nem is kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még éjfél előtt eldől Erdogan török államfő sorsa.","shortLead":"Még éjfél előtt eldől Erdogan török államfő sorsa.","id":"20180624_Hamarosan_kiderul_megbukike_Orban_Viktor_iszlamista_baratja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9592fa30-4df6-4aeb-a61d-59d80ab342dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Hamarosan_kiderul_megbukike_Orban_Viktor_iszlamista_baratja","timestamp":"2018. június. 24. 16:26","title":"Hamarosan kiderül, megbukik-e Orbán Viktor iszlamista barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed68c69-3dd7-4a89-961e-c1d4b36da370","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerbia-Svájc 1-2","shortLead":"Szerbia-Svájc 1-2","id":"20180622_Micsoda_meccs_volt_Az_utolso_percben_lott_gollal_gyozte_le_Svajc_Szerbiat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed68c69-3dd7-4a89-961e-c1d4b36da370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158f7137-aa53-441e-a3cb-29d7a16cc2b9","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Micsoda_meccs_volt_Az_utolso_percben_lott_gollal_gyozte_le_Svajc_Szerbiat","timestamp":"2018. június. 22. 21:53","title":"Micsoda meccs volt! Az utolsó percben lőtt góllal győzte le Svájc Szerbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","shortLead":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","id":"20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8cb61-6f84-4c8d-861d-245fe727d6b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","timestamp":"2018. június. 23. 15:02","title":"Elhunyt Nyers Rezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni az arckifejezéseket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív attitűdöt is, derül ki egy amerikai kutatásból.","shortLead":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni...","id":"20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b2c85f-a8de-4d64-ad90-58eee0247279","keywords":null,"link":"/elet/20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","timestamp":"2018. június. 22. 21:12","title":"Tényleg tudják a kutyák, hogy mit érez gazdájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","shortLead":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","id":"20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276a3edf-922e-4b16-a4b6-b42facd2c1bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","timestamp":"2018. június. 24. 11:50","title":"Megmondták a tutit: így lehet pár ezer forintból milliós nyugdíjtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]