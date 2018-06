Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem „a keresztény kultúra védelme” is.","shortLead":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem...","id":"201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b68a0-9966-4d3a-b66e-6cafc5e03516","keywords":null,"link":"/itthon/201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Leckét kapott a Fidesz keresztény kultúrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia Magyarországot az EU-ból a sorozatos normaszegések miatt.","shortLead":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia...","id":"20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146a0bc-2cef-4345-b232-ddd54ed4f533","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. június. 22. 16:55","title":"Guardian: Itt az ideje kirúgni Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","shortLead":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","id":"20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e264cc-4372-4228-80ec-2a15a8c2c418","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","timestamp":"2018. június. 23. 15:50","title":"Senkire nem hasonlított a baba, kiderült, hogy elcserélték a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"201825_csucsok_es_csalodasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776029d-fa0e-4200-bd61-77d32cb25e39","keywords":null,"link":"/vilag/201825_csucsok_es_csalodasok","timestamp":"2018. június. 23. 16:00","title":"Érdemes kiegyezni a diktátorral, ha ez a béke ára? Nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette, hogy apja egészsége nem jó. A The Daily Mail szerint hasnyálmirigyrákban szenved.","shortLead":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette...","id":"20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937dd54-163e-48a9-aae3-d4c49721eaa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","timestamp":"2018. június. 22. 21:18","title":"Kórházba vitték Michael Jackson súlyosan beteg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetét, valamint annak nagykanizsai telephelyét ellenőrizték. Nagyon rosszak a tapasztalatok.","shortLead":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma...","id":"20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee22ef9-2def-4b27-bd16-7c9a9c39557b","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","timestamp":"2018. június. 22. 16:42","title":"Betegségek, büntetés, gyógyszerezés: megdöbbent a javítóintézetekben járó ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]