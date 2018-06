Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Iráni szurkolók zavarták meg a portugál labdarúgó-válogatott tagjainak pihenését az oroszországi világbajnokságon.","shortLead":"Iráni szurkolók zavarták meg a portugál labdarúgó-válogatott tagjainak pihenését az oroszországi világbajnokságon.","id":"20180625_kiszurtak_az_almos_ronaldoval_az_irani_drukkerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2b306-607e-4eed-acc8-deb4604fa2d0","keywords":null,"link":"/elet/20180625_kiszurtak_az_almos_ronaldoval_az_irani_drukkerek","timestamp":"2018. június. 25. 13:53","title":"Kiszúrtak az álmos Ronaldóval az iráni drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, kik ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen és az is, hogy a németek még mindig tisztelik a Balatont. Hírösszefoglaló.","shortLead":"Kiderült, kik ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen és az is, hogy a németek még mindig tisztelik...","id":"20180624_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df0b376-2e51-4e0f-8d30-ce75032fe09d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 24. 15:21","title":"Tolatóradar: Szakadt, sérült abronccsal vitte az utasokat a 8E busz a Keletiig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer dolgozó nyugdíjast, 7 ezer embert vezettek vissza a munkába. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer...","id":"20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f883b253-5e04-46ef-8734-c02cff81d18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","timestamp":"2018. június. 24. 07:00","title":"És akkor a nyugdíjasok beintettek Kósa Lajosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","shortLead":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","id":"20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed8291-5e6d-4339-8bbb-d7933449611c","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2018. június. 25. 05:49","title":"Öten haltak meg az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd 90 százalékos különadó kivetését javasolja a letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore-cégek bevételeire.","shortLead":"A Párbeszéd 90 százalékos különadó kivetését javasolja a letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore-cégek...","id":"20180623_A_Parbeszed_megmondta_szerinte_ki_szervezi_a_bevandorlast_jol_meg_is_buntetne_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2a0ff-87a4-4675-bfc3-cca317423783","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_A_Parbeszed_megmondta_szerinte_ki_szervezi_a_bevandorlast_jol_meg_is_buntetne_oket","timestamp":"2018. június. 23. 15:51","title":"A Párbeszéd megmondta, szerinte ki szervezi a bevándorlást, jól meg is büntetné őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","shortLead":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","id":"20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e911a3e-7903-4a84-8896-8d9f0cc5f402","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","timestamp":"2018. június. 23. 20:28","title":"Kapott vérátömlesztést 1992 előtt? Akkor menjen el szűrésre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","id":"201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c19a9b-0f56-4ad8-920d-041ea36a02d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. június. 24. 09:00","title":"Tündérkertet álmodott a kormány, szinte semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]