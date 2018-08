Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b650cb-9992-47eb-867e-d1dc1cb687a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden hunyt el, a holttestét egy nappal később fedezte fel a kollégája.","shortLead":"Kedden hunyt el, a holttestét egy nappal később fedezte fel a kollégája.","id":"20180824_meghalt_egy_magyar_darukezelo_becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b650cb-9992-47eb-867e-d1dc1cb687a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdc9dc-bad7-473a-9ac4-592ccf16edce","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_meghalt_egy_magyar_darukezelo_becsben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:57","title":"Meghalt egy magyar darukezelő Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak a menekülők. Aztán megváltoztak a menekültügyi szabályok és kvázi kegy lett az, hogy ki kap enni. Iványi Gábornak pedig csak második nekifutásra sikerült eljuttatni az ételadományokat a rászorulóknak.","shortLead":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak...","id":"20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d8daf9-fb2b-4e5e-8baa-94a432672f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:05","title":"A kormány sunnyog, így hiába szüntették be az éhezést, a jogvédők nem nyugodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A volt Miniszterelnökséget vezető miniszterhez több szálon kötődő többségi tulajdonos megvált részvényeinek többségétől.","shortLead":"A volt Miniszterelnökséget vezető miniszterhez több szálon kötődő többségi tulajdonos megvált részvényeinek többségétől.","id":"20180824_Uj_titokzatos_tulajdonosai_vannak_Lazar_Janosek_vadaszkastelyanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e847af2e-497f-46a4-9a2e-29bebb0c5ae0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180824_Uj_titokzatos_tulajdonosai_vannak_Lazar_Janosek_vadaszkastelyanak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:35","title":"Új, titokzatos tulajdonosai vannak Lázár Jánosék vadászkastélyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem mellesleg pedig nagyon drága.","shortLead":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem...","id":"20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374e47a-4860-471b-ba69-c6a0850b9bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:46","title":"A halhatatlan szovjet technika: közel 50 éves, mégis vadonatúj UAZ-t fotóztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

