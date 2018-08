Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f015d5-27d8-4432-a112-d30bc534571e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén júliusban rekordot döntött az országos nyaralópiac: soha nem volt ekkora érdeklődés, éves szinten 30 százalékkal nőtt a kereslet, 2016 júliusához képes pedig közel 100 százalékkal emelkedett. A legolcsóbb nyaralóként hirdetett ingatlanokat a Balatonnál 2,2-4,9 millió forintért kínálták az eladók, kérdés, alkalmasak-e ezek az ingatlanok a felhőtlen kikapcsolódásra?","shortLead":"Idén júliusban rekordot döntött az országos nyaralópiac: soha nem volt ekkora érdeklődés, éves szinten 30 százalékkal...","id":"20180829_Ezek_most_a_legolcsobban_hirdetett_balatoni_nyaralok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f015d5-27d8-4432-a112-d30bc534571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1c449-1a67-4eb2-b9c0-f0aa84caf4cd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180829_Ezek_most_a_legolcsobban_hirdetett_balatoni_nyaralok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:29","title":"Ezek most a legolcsóbban hirdetett balatoni nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóinformációk sarkallták a Jobbikból kilépett politikust arra, hogy újra benyújtsa javaslatát, amelyet 2016-ban már egyszer beterjesztett.","shortLead":"Sajtóinformációk sarkallták a Jobbikból kilépett politikust arra, hogy újra benyújtsa javaslatát, amelyet 2016-ban már...","id":"20180829_duro_dora_magzag_szivhang_abortusz_terhessegmegszakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90901aaf-aef2-433d-81a9-dc553f28f491","keywords":null,"link":"/elet/20180829_duro_dora_magzag_szivhang_abortusz_terhessegmegszakitas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:57","title":"Dúró kötelezővé tenné a magzat szívhangjának meghallgatását abortusz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás nélkül: elég hozzá egy CT-felvétel.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás...","id":"20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deed4204-5c34-4c9d-b3f5-fc0b23b9f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:30","title":"Már évekkel előre képes megjósolni egy esetleges szívrohamot egy új eljárás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","shortLead":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","id":"20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ba1cd7-4838-4bd2-b43a-ba2dcfb8a516","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 05:16","title":"Ma is szép, napos időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna kiúszni a partra.","shortLead":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna...","id":"20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764b8425-92e2-460f-9743-47995ee06901","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:26","title":"Vízi rendőrök mentettek ki egy úszót a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","shortLead":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","id":"20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5afcf-9474-4ad7-bc6e-ae3e207bb552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:20","title":"Rászokhatnak a méhek a rovarirtók ízére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben. Most pedig újra gyártásba kerül a kocsi.","shortLead":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben...","id":"20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be16449-6105-4919-84a0-51c89b36125b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:41","title":"Gépfegyver nélkül, de újra gyártják James Bond legendás Aston Martinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]